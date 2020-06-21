تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعم "صحة المنوفية" بمستلزمات طبية

استقبل الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، محمد موسى نائب محافظ المنوفية وبحضور الدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية والمهندس محمود تركي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمود ريش عضو الهيئة العليا والأمين العام لحزب المصريين الأحرار.

وأوضحت مديرية الصحة، أن اللقاء يأتي في إطار نشاط مبادرة "الوعي_أمان" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات و في ضوء اهتمام وكيل وزارة الصحة بأهمية المشاركات المجتمعية ودورها الفعال في سد احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية وفي إطار التعاون المثمر وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية والتي اشتملت علي كمامات و كحول و بدل عزل ووتر بروف.

وأكد ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمواصلة تقديم الدعم لأهالي المنوفية والتواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.