جانجاه: لا أعلم شيئا عن نجاة وارتداؤها للنقاب مستحيل

تواصلت "الوطن" مع جانجاه شقيقة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة؛ للاطمئنان على نجاة بعد تأثر عمارتها في الزمالك بتصدع نتيجة أعمال مترو الأنفاق.

وقالت جانجاه، لـ"الوطن"، إن علاقتها بشقيقتها منقطعة منذ فترة طويلة ولا تعرف عنها أي شئ منذ فترة طويلة، وعن ارتداؤها النقاب كما نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت الأمر قائلة: "مستحيل نجاة تتنقب لكن من الممكن أن تكون مغطية شعرها أو مرتدية كمامة كإجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا".