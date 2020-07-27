رئيس التحرير

محمود مسلم

جانجاه: لا أعلم شيئا عن نجاة وارتداؤها للنقاب مستحيل

كتب:

أبانوب رجائي
02:53 م | الإثنين 27 يوليو 2020
جنجاه

جنجاه

تواصلت "الوطن" مع جانجاه شقيقة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة؛ للاطمئنان على نجاة بعد تأثر عمارتها في الزمالك بتصدع نتيجة أعمال مترو الأنفاق.

وقالت جانجاه، لـ"الوطن"، إن علاقتها بشقيقتها منقطعة منذ فترة طويلة ولا تعرف عنها أي شئ منذ فترة طويلة، وعن ارتداؤها النقاب كما نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت الأمر قائلة: "مستحيل نجاة تتنقب لكن من الممكن أن تكون مغطية شعرها أو مرتدية كمامة كإجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا".

اقرأ المزيد:

جنجاه عبدالمنعم: لدي وثيقة زواج سعاد حسني وعبدالحليم عرفيا

جنجاه عبدالمنعم: سعاد حسني قُتِلت ولم يرد ذلك بالتقارير البريطانية

بعد غياب 18 عاما.. نجاة الصغيرة تظهر منتقبة بعد تصدع عمارة الزمالك

تعرف على سبب ظهور نجاة الصغيرة بالنقاب بعد تصدع عمارة الزمالك