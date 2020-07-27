تنسيقية الأحزاب: المعارضة الوطنية تختلف عن مدعية البطولة

قال عمرو عزت مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إنّ حزب التجمع ليس وليد اللحظة، لكنه موجود على الساحة السياسية المصرية منذ أيام الرئيس محمد أنور السادات 1976، وكان له تمثيل نيابي واضح في مجلس الشعب والشورى.

وأضاف عزت، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنّ التجمع أحد أحزاب المعارضة الوطنية التي تصدح داخل البرلمان بالمشكلة والحل، لافتا إلى أنّ القيادات التي مثلت الحزب في المجالس النيابية السابقة والحالية، كانت حين تعترض على أي قرار، تأتي بالمشكلة والحل.

وأوضح: "لا نستطيع مقارنة المعارضة الوطنية بالمعارضة التي تدّعي البطولة، لأن المعارض هو الذي يعارض ثم يقدم الحل".