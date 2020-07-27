أبو الغيط يشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

شارك السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ في اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والموقف من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).

وفِي هذا الاطار، حث السيد احمد ابو الغيط الامين العام في كلمته المجلس الوزاري العربي للكهرباء علي الموافقة علي النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين، وتتويج الجهد المشرف الذي بذله المجلس خلال العقدين الاخيرين في سبيل تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء.

كما اكد السيد احمد ابو الغيط علي اهمية الدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا الي تركيز الجهود علي الاستفادة باكبر قدر ممكن من الامكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعتبر من اكثر القطاعات التي تنطوي على امكانيات واعدة.

وفي هذا الاطار، اشار السيد احمد ابو الغيط الي انه في حالة ما تحقق الربط الكهربائي بشكل متكامل، فأن المنطقة العربية ستصبح ثاني اكبر سوق اقليمية بعد الاتحاد الاوروبي.

واخيرا، وفِي هذا الاطار، تجدر الاشارة الي ان المجلس الوزاري العربي للكهرباء قد اختتم اعماله بالموافقة علي النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين، حيث تعتبر تلك الخطوة دفعة هامة للامام على طريق استكمال الاطار المؤسسي والتشريعي لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء.