"الصحة الكويتية": تسجيل 5 حالات وفاة و606 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5 حالات وفاة و606 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 438 حالة وإجمالي عدد المصابين إلى 64 ألفًا و379 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في بيان صحفي اليوم، "إن جميع الحالات الجديدة المصابة حدثت جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف السند: "أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 121 حالة، فضلًا عن إجراء 3828 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 489 ألفًا و566 مسحة".

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس، تسجيل 4 حالات وفاة و464 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.