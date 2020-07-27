وزير الخارجية السعودي يغادر القاهرة

غادر القاهرة مساء اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري والأمير فيصل جلسة مباحثات موسعة ناقشا خلالها أهم قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية وخاصة الأوضاع في ليبيا.

وأكد الوزيران أن هناك توافقا كاملا بين الرؤية المصرية والسعودية إزاء ما يدور في المنطقة وسبل معالجتها وأن البلدين على اتصال وتنسيق بصورة مستمرة لتحقيق أمن وسلام المنطقة.