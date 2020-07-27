رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الخارجية السعودي يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق يوما واحدا

كتب:

أيمن حمزة
11:17 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية سامح شكري

وصل إلى القاهرة اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في زيارة تستغرق يوما واحدا، حث كان في استقباله وزير الخارجية سامح شكري بمطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة وتستوجب مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.

اقرأ المزيد:

سامح شكري: انتهاء مفاوضات سد النهضة دون اتفاق أمر مؤسف

سامح شكري: ما شهدته في مفاوضات سد النهضة لم أعهده في أي مباحثات أخرى

سامح شكري: التصريحات التركية الأخيرة تؤجج الصراع في ليبيا

سامح شكري: لم نتواصل مع تركيا بشأن ليبيا

العاهل الأردنى يستقبل سامح شكري في مستهل زيارته إلى ⁧‫عمان