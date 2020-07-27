فيديو وجروب.. مصري مقيم في بلجيكا يوعي بانتخابات الشيوخ: أخدم وطني

يشارك المصريون في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ بآلية مختلفة عن أي استحقاق انتخابي شاركوا فيها من قبل، حيث تعقد من خلال البريد السريع.

ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، منفذين لحقهم الدستورى فى انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب.

يوسف عبدالقادر، مترجم مصري مقيم في بلجيكا، لم يبخل بجهده أو وقته لمساعدة المصريين المقيمين في بلجيكا أو في أوروبا بوجه عام، حيث بادر بتوعية المصريين عبر الفيديوهات الإرشادية بمواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية التصويت والتسجيل.

ويقول يوسف لـ"الوطن": "قمت بتصوير مقطع فيديو إرشادي لتوضيح كيفية تسجيل المواطن المقيم بالخارج لبياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وأثناء الشرح التفصيلي أحرص على التركيز على النقاط الهامة والأسئلة المتكررة من قبل الجالية المصرية، وكل هذا من أجل خدمة الوطن".

وأضاف: "الخطوة التي يجب أن ينفذها المصري المقيم بالخارج بكل دقة تتمثل في نقل مقر اللجنة الانتخابية من داخل مصر إلى الدولة التي يقيم بها"، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية لأن بعض المرشحين اهتموا بالمصريين في الخارج وعقدوا مؤتمرات على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلوا مع الجاليات وعلى سبيل المثال محمد عزمي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي شرح برنامجه وسيرته الذاتية ومشواره السياسي.

وأوضح يوسف أن أعضاء الجالية المصرية في بلجيكا دشنوا جروبات على "فيسبوك" و"واتساب"، لطرح الأسئلة ومناقشة انتخابات مجلس الشيوخ وبعض الاجراءات للتسجيل وشروط التصويت.

واختتم يوسف حديثه لـ"الوطن": "التصويت عبر البريد السريع سهل كثيرا على المصريين في الخارج، وسيكون هناك تفاعلات بين أبناء الجالية لاسيما البعيدين عن أماكن التصويت وبهذا لن يضطروا للسفر من أجل المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ".