سؤال وجواب.. تعرف على تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج

مع بدء تسجيل المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة القادمة، نرصد في التقرير التالي الأسئلة التي تشغل بال المصريين في عملية الاقتراع وإجاباتها.

* لماذا أشارك

المشاركة في التصويت والعملية الانتخابية هو حق دستوري للمصريين بالخارج فهم يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة.

- أهمية مجلس الشيوخ

تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع، وحرصت الدولة المصرية على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.

- خطوات التسجيل

خطوات التسجيل تتم على 4 خطوات هي

1 -تبدأ بدخول المواطن علي الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي https://www.elections.eg/ التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات

2- هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع أخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.

3- المواطنين الحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية

4- إدخال الكود الخاص بيهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة، سيقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.

-والرد علي اهم الاستفسارات

تشكيل فريق عمل بالوزارة ،يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات المواطنين حول خطوات المشاركة في التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تخصيص.‏‎‏‎ البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة