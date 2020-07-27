تنسيقية شباب الأحزاب: حزب الشعب الجمهوري يعمل على أن يكون "تريند"

قال الدكتور محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بداية بلورة الحياة السياسية الجديدة والاصلاح السياسي الجديد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي عمل انتخابات مجلس الشيوخ، ونظرا لأننا لدينا أكثر من 100 حزب الفعال فيهم لا يتعدوا عدد ضئيل جدا والفعال بمعني أن له قواعد جماهيرية وله تمثيل برلماني ويستطيع التأثير على الرأي العام ويكون ما بين المواطن والدولة والعكس ويكون قناة توثيق.

وأضاف عمارة، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن حزب الشعب الجمهوري ليس بكر ولكنه حزب مستحدث بعد عام 2011 وخاض سباق إنتخابي عام 2015 وحقق نتيجة جيدة تتناسب مع إمكانياته في ذلك الوقت، ودولة 30 يونيو الجديدة.

وتابع، أن حزب الشعب الجمهوري عمل على إستراتيجية أن يكون تريند وليس ظاهرة ويكون تريند بالمنحني العلمي الخاص به ونظل نحافظ على مكتسباتنا حتي ولو بشكل ضئيل جدا، ولكن في النهاية يكون له هدف يجب الوصول إليه لذلك نجح، مشيرا إلي أننا الفترة الماضية بدأنا نعمل على إستراتيجية جديدة بعدما أصبحنا في الوسط السياسي ولنا ركائز كثيرة في البرلمان، السلطة االتنفيذية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد، أننا نريد خلال الفترة القادمة زيادة الجهد بشكل كبير وزيادة القدرة أن نكون بين المواطنين أكثر ومن هنا جاءت إنطلاقة الشعب الجمهوري السريع.