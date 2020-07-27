بالأسماء والرموز الانتخابية..787 مرشحا بالقائمة النهائية لـ"الشيوخ"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارى.

وتسلمت الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإداري، فى الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام وبناء عليه أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة. وتضمنت اسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا.

مرشحو محافظة القاهرة

1. عبد الحى الرفاعى محمد عبيد د/عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان - بالمعاش مستقبل وطن قلم

2. احمد حسين فايق صبور أحمد صبور عضو مجلس أدارة منتدب شركة الأهلى للتنمية العقارية مستقبل وطن كتاب

3. جمال ابوالفتوح محمد محمد ابراهيم د/جمال ابو الفتوح مدير شركة أيفر جرين للصناعات الغذائية مستقبل وطن أباجورة

4. ياسر محمد زكى ابراهيم ياسر زكي رئس مجلس أدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف مستقبل وطن سنبلة قمح

5. فؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضى فؤاد القاضى صاحب مكتب الفريد للأستيراد والتصدير الشعب الجمهورى صاروخ

6. محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى محمد المنزلاوى مدير عام شركة طيبة للصناعات الهندسية مستقبل وطن سلم

7. خالد مصطفى عبد الوهاب عبدالرحيم خالد مصطفى عبدالوهاب حاصل على بكالوريوس تجارة مستقبل وطن مسدس

8. احمد سمير سيد زكريا احمد سمير زكريا رئيس مجلس أدارة وعضو منتدب - المدرسة البريطانية الدولية مستقبل وطن نقود معدنية

9. رأفت كمال زكى سوس رأفت العمده محامى حر مستقبل وطن قناة السويس

10. عمر جلال حسن محمد هريدى عمر هريدى محامى حر مستقل أسد

11. ابوهنطش عبدالمجيد احمد ابو هنطش عبد المجيد دكتوراه الفلسفة فى الأحصاء التطبيقى مستقل صقر

12. ايمن مرسى زكى مرسى د . أيمن زكى مدير الاجور والتامينات شركة فريدال الإصلاح والنهضة مضرب تنس

13. طارق عبدالحى الدسوقى شعبان كابتن طارق الدسوقى مستشار ثالث- رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للصناعات المكمله مستقل كف

14. كمال نجيب فرنسيس القس كمال فرنسيس القس مستشار قانونى بالفرير مدارس الفرير الخاصه لغات الوفد الجديد نخلة

15. محمود محمد سعيد احمد محمود أبو ستيت مهندس معمارى حر مستقل منزل

16. بشرى حليم ملك بشاره - محامى حر مستقل غصن زيتون

17. عبدالرافع على السيد درويش اللواء عبدالرافع درويش عميد ملاح أح قوات مسلحة بالمعاش مستقل طائرة هليكوبتر

18. بهاء الدين سيف النصر متولى كلوب بهاء سيف عميد قوات مسلحة بالمعاش الجيل الديمقراطى مقلمة

19. نجلاء ابراهيم محمود عطيه نجلاء عطية محاميه مستقل منبه

20. عبير عبدالغفار حامد محمود عبير عبدالغفار استاذ بقسم الفلسفه كليه الاداب جامعه بنى سويف مستقل مسلة

21. جميل صلاح احمد سعداوى جميل صلاح مدير مدرسة محمود سامى البارودى الاعدادية بنين مستقل ساعة يد

22. نبيل محروس حنين مقار نبيل مقار مدير - أدارةحدائق القبة التعليمية مدرسة الشهيد عاطف السادات مستقل نبات الصبار

23. هبه عبدالوهاب متولى الصباحى هبة الصباحي حاصلة على لسيانس أداب مستقل لؤلؤة

24. محمد ابوالمحاسن محمد عكاشه - حاصل على دكتوراةفلسفة فى علوم البيئة- علوم أقتصادية وبيئية مستقل مكتبة

25. اشرف حليم مليك بشاره - محامى بالنقض الغد ثمرة فراولة

26. محمود فتحى احمد محمد روشبيك محمود روشبيك مدير ادارة التسويق شركة ماف للتسويق والتوريد مستقل تمثال نهضة مصر

27. امانى مختار عبدالحافظ محمد أمانى مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائى - كلية الطب - جامعة عين شمس مستقل سماعة طبيب

28. احمد عفيفى مصطفى السيد دكتور أحمد عفيفى مهندس مدنى حر مستقل تليفزيون

29. نيفين جميل شفيق واصف د / نيفين جميل حاصله على ليسانس اداب التحرير المصرى غزال

30. رباب محمد عبدالعزيز محمد - باحث معهد بحوث امراض النبات مستقل ورقة شجر

31. حمدى كمال عبدالعظيم الشحات - فنان تشكيلى مستقل فراشة

32. محمد عبدالمنعم محمد خليل محمد عبد المنعم مهندس كهرباء حر مستقل فنار

33. عبدالعزيز فهمى محمد مرسى - مدير عام ادارة تعليمية تكليف ادارة النزهة التعليمية مستقل مسطرة

34. سعيد محمد محمد سليم العميد / سعيد سليم عميد فنى قوات مسلحة بالمعاش مستقل أوتوبيس

35. شيماء نبيل محمد شافعى شيماء الشافعى صحفيه مستقل زهرة عباد الشمس

36. سالى محمد عبداللطيف المغازى سالى المغازى مامور ثانى مصلحة الضرائب على المبيعات مستقل جرس

37. حنان طلعت منصور حسن حنان طلعت مهندس زراعى - قطاع الشئون الاقتصاديه- وزارة الزراعه مستقل شوكة

38. وفاء محمد ابراهيم حسن - كبير باحثين بدرجه مدير عام مصلحة الضرائب المصرية التحرير المصرى قبعة

39. ياسر محمد سليمان خليفه ياسر خليفه محامى حر التحرير المصرى مثلث

40. وليد انور محمد عبدالوهاب وليد أنور مرشد سياحى مستقل تمثال رمسيس

41. هادى لويس بباوى مرجان هادى لويس مرجان مهندس ميكانيكا حر مستقل عصفور

42. علاء محمد كمال عبدالحكيم حسن علاء العيسوى محاسب قانونى مستقل آلة حاسبة

43. حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم - دكتور مهندس - وزارة البحث العلمى معهد بحوث الالكترونيات مستقل فيل

44. محمود عمر محمود عمر مسعود محمود عمر محمود حاصل على دكتوراه فى الحقوق مستقل كرافتة

45. اسلاماه مدحت محمد احمد مصطفى - اخصائى اعلام ثالث الهيئة العامة للاستعلامات مستقل تمساح

46. احمد محمود ابراهيم ثعلب احمد ثعلب مدير ادارة شركة غاز مصر مستقل سفينة

47. ليلى انور محمد عطيه نجم د . ليلى نجم مدير عام بالمعاش جامعة الزقازبق مستقل تليفون محمول

48. محمد عبدالرحيم سيد محمود محمد المنصورى حاصل على ليسانس حقوق الأحرار الدستورين الجديد جيتار

49. محمدسمير عبدالفتاح صالح رشيد سمير عبدالفتاح صالح عميد بالمعاش المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الحركة الوطنية المصرية برج الكهرباء

50. محمد متولى محمد متولى رمضان - رئيس مجلس أدارة بيوتى اند بياند مستقل سبيكة ذهب

51. منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب سابقا الوفد الجديد علم

52. احمد سمير موسى عطيه طه سمير موسى محامى حر مستقل ولاعة

53. ماجد احمد يوسف محمد ابوتكيه دكتور / ماجد أبوتكية حاصل على دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الافريقية-اقتصاد مستقل حاسب آلى

54. امل فضل احمد عبدالقادر - استاذ مساعد كلية العلوم- جامعة عين شمس مستقل إشارة مرور

55. عادل شفيق جندى يوسف - صاحب ايكو نسلت انترناشيونال للأستيراد و التوكيلات التجارية مستقل رأس حورس

56. صابر عبدالوارث مطاوع خيرالله صابر المصرى حاصل على ليسانس حقوق مصر القومى ونش

57. احمد سيد حنفى حسن د / أحمد حنفى مدير عام بادارةالمعادىمديرية التربية و التعليم بالقاهرة مستقل السد العالى

58. ممدوح محمد حافظ عبدالمجيد ممدوح محمد حافظ محامى حماة الوطن جرار زراعى

59. اشرف عبدالمنعم محمد عبدالنعيم اشرف القواسمى محامى حماة الوطن تاج

60. حنان عبدالله محمد محمود على الشاذلى حنان الشاذلى حاصلة على ماجستير دراسات افريقية قسم انثروبولوجيا نفسية الحركة الوطنية المصرية نمر

61. حازم نصر توفيق خليل دكتور حازم نصر طبيبط بقسم الصحة العامة والتفتيش مديرية الطب البيطرى بالقاهرة مستقل سيارة إسعاف

62. حازم فتحى السيد حسين مرعى حازم فتحى مرعى صاحب ومدير المتحدة للتنمية وادارة المشروعات حماة الوطن ماسة

63. هبه عادل محمود محمد هبه مبارك حاصله على ليسانس حقوق حماة الوطن مكتب

64. ايهاب مرقس خليل فليب - عقيد قوات مسلحة بالمعاش مستقل فنجان

65. وجدى ابوزيد اسماعيل ابوزيد سعده وجدى ابوزيد لواء أ ح قوات مسلحة بالمعاش مستقل طائر البطريق

66. محمد السيد حسن امام محمد محمد إمام حاصل على ليسانس اداب التحرير المصرى مروحة

67. سمير محمد عبده سليمان المستشار سمير الزاملى محامى بالنقض مستقل طائرة ورقية

68. صفاء على محمد محمد طنطاوى صفاء على اخصائى أول علاقات عامه وزارة الشئون القانونية و مجلس النواب مستقل ريشة

69. المعتزبالله محمد محمد نورالدين معتز نور الدين رئيس مجلس ادارة شركة المعادى المصرية البريطانية للثقافة وخدمات تعليمة مستقل ترس

70. نجيبه بهجت حسن البابلى نجيبه البابلى بالمعاش مستقل قطرة مياه

71. جيهان لطفى عبدالعزيز نونو - ربة منزل مستقل زهر طاولة

72. سمير بدرالدين عبدالمجيد خيرى - عميد بالقوات المسلحة بالمعاش مستقل سحاب

73. هانى سامح سيد محمد السيد الصيدلي هاني سامح صيدلى حر مستقل مجهر

74. ايهاب احمد عبدالقادر احمد مصطفى النمر ايهاب النمر مهندس ميكانيكا حر مستقل المتحف المصرى

75. على صبحى على زيدان على زيدان رئيس قسم ثانوى مدرسة مدينه نصر الصناعية بنات مستقل ماكينة حياكة

76. مها السيد حسن سليم مها سليم طبيبه بشريه بالمعاش مستقل ورقة بردى

77. خلف عوض ابراهيم عوض خلف عوض محامى بالنقض الوفد الجديد قبة

78. نبيل فتح الله عبدالمطلب نبيل محاسب بالمعاش مستقل حقيبة يد

79. وليد سعيد عبدالمنعم عباس - مأمور ضرائب مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية مستقل سماعة أذن

80. ايمن عبدالله محمد اسماعيل جمعه د / أيمن عبدالله محامى حر مستقل حقيبة سفر

81. ايمان سيد عبدالعزيز احمد الريس إيمان الريس حاصله على ليسانس اداب مستقل سكة حديد

82. اسراء عمران احمد عبدالكافى إسراء عمران عبدالكافى اخصائى اعلام ثالث الهيئة العامة للاستعلامات مستقل منقلة

83. خالد عبدالرؤف محمد شحاته خالد شحاته باحث قانونى وزارهة التربية والتعليم حماة الوطن سكينة

84. احمد رجب محمد محمد - فنى هندسة مساعد ثالث مستشفى بدر الجامعى - جامعه حلوان مصر القومى برج حمام

85. ايهاب جمال عبدالجواد محمد احمد - محامى حر مستقل كاميرا

86. ايمن فتحى السيد عبدالواحد أيمن البربرى باحث الامانة العامة لمجلس النواب حماة الوطن كوب

87. احمد حسين كامل عبدالصمد - صيدلى حر مستقل دومينو

88. شريف احمد عبدالغفار حموده شريف حمودة عضو منتدب شركة جى فى للاستثمار الجيل الديمقراطى لنش

89. اميره مجدى طلعت ذكى - مذيعة تليفزيون - شركة سما للانتاج الاعلامى - قناه الحدث اليوم مستقل آلة كمان

90. عصام فتحى محمد مرزوق - محامى حر مستقل دباسة

91. عزه محمد محمود عبدالحافظ عزة محمد مدير موارد بشرية شركة ريجا للانشاء والصناعة مستقل سيارة نقل

92. زينب احمد فهيم عباس - مهندسة كيميائية مستقل حفار

93. حلمى ابوالفتوح عبدالخالق عمار - وكيل كلية التربية جامعة المنوفية مصر بلدى جبل

94. مهاب رجب نصر رجب مهاب النصر محامى مستقل عدسة مكبرة

95. شريف محمد صبرى محمود على الحلو شريف الحلو مهندس جوده ام اوتى للاستثمار والمشروعات مستقل نظارة مكبرة

96. محمود ادهم محمد احمد محمد محمود أدهم كيميائى سلامه وصحة مهنية اول مديرية القوى العامله بالقليوبيه مستقل طفاية حريق

97. حسناء محمودالرشيد محمد عجاج - حاصله على ليسانس آلسن مستقل منطاد

98. شريف محمد احمد رشوان شريف رشوان امام وخطيب ومدرس مديريه اوقاف القاهرة - وزارة الاوقاف مستقل ستارة

مرشحو محافظة الجيزة

1. عادل عبدالفتاح مأمون ناصر عادل ناصر عضو منتدب الشركة العالمية لصناعة منتجات الحبوب فلاور لاند مستقبل وطن قلم

2. عصام هلال محمود محمد عصام هلال عفيفى محامى حر مستقبل وطن مسدس

3. احمد يسرى السيد عبدالعال قطب احمد قطب عضو مجلس إدارة شركة يونيفرسال مستقبل وطن سلم

4. عمر احمد عمر محمد زايد عمر زايد محامى حر مستقبل وطن كتاب

5. احمد احسان مصطفى دياب أحمد دياب عضو منتدب مستقبل وطن قناة السويس

6. عمرو محمد يسرى ابراهيم عبده عمرو يسرى عكاشه عضو منتدب شركة الوعد البحر الأحمر للتنمية العقارية والسياحية مستقبل وطن سنبلة قمح

7. محيى محمد حافظ عثمان عثمان محيى حافظ رئيس مجلس الادارة بيونير للادوية مستقبل وطن أباجورة

8. عمرو ابراهيم على محمد القماطى عمرو القماطى مدير شركة هيما للإستيراد والتصدير للمواد الخام مستقبل وطن ريموت كنترول

9. ربيع نبيل توفيق محمود هانى المصرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية المصرية - مستقبل مصر مستقل حصان

10. مصطفى يوسف ابوزيد رضوان د./ مصطفى أبوزيد دكتور جامعى كلية الزراعة جامعة الازهر مستقل أسد

11. حسام الدين سيف النصر سيد سيف النصر حسام البطران مدير جمرك سيارات القاهرة ابناء مصر صقر

12. اشرف سامى عجيب ميخائيل اشرف عجيب مدير وشريك شركة اللوتس لصناعة الورق مستقل شمعة

13. اكرم جمعه عيسى ابراهيم اكرم جمعه اخصائى أول مراقبة محطات شركة الخدمات التجارية البترولية مستقل مدفع

14. حسن عبداللطيف عبدالرحمن طنطاوى د./حسن طنطاوى محاسب قانونى وصاحب مكتب الدكتور للاستثمارات مستقل آلة حاسبة

15. محمد احمد ابورحاب احمد محمد ابورحاب مدير عام التدريب والجودة بوزارة التربية والتعليم ابناء مصر سفينة

16. عبدالعظيم محمد الزينى عبدالعظيم محمود الشيخ عبدالعظيم الشيخ مدير فرع البنك الزراعى المصرى بأطفيح مستقل ساعة يد

17. محمد محمود عبدالسميع صالح محمد عبد السميع صالح محاسب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مستقل المتحف المصرى

18. رحاب حلمى السيد ابراهيم رحاب حلمى محامية مستقل ورقة شجر

19. احسان ابراهيم مأمون ابراهيم احسان خطاب موجه بإدارة الهرم التعليمية مستقل عنقود عنب

20. شحاته ندير شحاته محمد منيس - عقيد متقاعد (مدير السلامة المهنية والأمن بالشركة العالمية للكابلات) مستقل ترس

21. ويصا ثابت البنا ميخائيل ويصا البنا مدير شركة الخليجية الكندية مستقل شاكوش

22. محمود صالح محمد الحسانين سند عسكر محمود عسكر صاحب مصنع مستقل غزال

23. احمد فيصل محمد فيصل فيصل أخصائي ممتاز لشركة الخدمات التجارية البترولية مستقل غصن زيتون

24. عبدالله محمد حسين محمد عبدالله عقيد موظف بالشركة الإستشارية لهندسة محطات القوي مستقل تمثال رمسيس

25. مدحت محمود كرم اسماعيل سلمان مدحت سالمان محامى حر مستقل تمثال نهضة مصر

26. علاء الدين صبحى محمد على علاء الشافعي عميد قوات مسلحة بالمعاش المؤتمر سيف

27. حسن عبدالله السعيد عبدالله حسن نصير باحث قانوني بمجلس النواب مستقل عقرب

28. محمد محمد محمود محمد محمد العراقى باحث بالأمانة العامة لمجلس النواب مستقل فيل

29. طارق شعبان عبدالفتاح داود - رئيس المحكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض سابقا مستقل منبه

30. اسامه محمد ابراهيم عبدالعزيز اسامه ابراهيم محامي حر مستقل سيارة نقل

31. على حسن ابوشامه محمد هانى حسن أبوشامه صاحب كافيتيريا مستقل بيانو

32. وحيد عزت احمد عبدالحميد - اخصائي شئون فنية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مستقل تليفون محمول

33. اشرف محمد بدوى عبدالقادر أشرف بدوى مقدم مهندس متقاعد بالمعاش مستقل منزل

34. محمد كامل عبدالحميد عابد محمد كامل عابد مدير ادارة شئون العاملين بالشركة المصرية للاتصالات مستقل تليفزيون

35. محمود فهمى اسماعيل سيد شيمى العمده ود اعمال حره الغد ثمرة فراولة

36. محمود عماد سيد عبدالمجيد محمود غريب أبورجب مستثمر بالخارج مستقل طائرة هليكوبتر

37. عمر خالد سمير محمود سلطان بهنس عمر بهنس طبيب بشري مستقل هدهد

38. محمد محمود كردى فرج محمد الكردى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الوفد الجديد نخلة

39. محمود كمال عبدالحميد عماره محمود كمال عمارة مهندس مستقل بندقية صيد

40. محمد صلاح عوض احمد عماره محمد صلاح عمارة محامي حر مستقل دراجة نارية

41. احمد صلاح منصور منصور ابو عرب احمد العمده معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ابناء مصر السد العالى

42. حسناء حلمى حسن ابوزيد حسناء الحسن رئيس شعبة الحاسبات نقابة العلمين رئيس مجلس ادارة جمعيه عنها ولها مستقل سبيكة ذهب

43. منصور رمضان حسانين عمر عبد الفتاح حربى أبو داود مدير إدارة بشركة قارون للبترول مستقل فنجان

44. ليلى مصطفى رياض بسيونى د./ ليلى بسيونى وكيل أول وزارة السياحة سابقاً مستقل جرس

45. شريف فاروق محمد صفوت د./ شريف صفوت أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومي لعلوم الليزر مستقل زهرة عباد الشمس

46. عبدالحكيم عبدالحميد شحاته اسلمان - رئيس مجلس إدارة شركة جول إسبورت للتسويق الرياضي مستقل شبكة كرة

47. اسماعيل عبدالبديع رضوان عبده المهندس/ اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعه وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد مستقل ساقية

48. رأفت السيد خلف عبدالجواد - مبرمج كمبيوتر بالخارج مستقل حاسب آلى

49. محمد ابراهيم عبدالدايم عبدالمجيد محمد عبد الدايم مهندس ميكانيكا مستقل راديو

50. ايمن محسب سالم فرج الدكتور / ايمن محسب مدرس مساعد كلية الاقتصاد الوفد الجديد قبة

51. وليد محمود محمود على العسال وليد العسال مدير رئيس - إدارة الخزانة وسوق رأس المال - البنك العربي مستقل مروحة

52. صبرى انيس اسحاق طلبه - مأمور ضرائب - مأمورية ضرائب العمرانية مستقل ديك

53. لبنى عبدالرحيم امين امبابى لبنى إمبابى خبير تربية بالمعاش مستقل خاتم

54. احمد حامد عبدالجليل النشرتى احمد النشرتى موظف سابق على المعاش بالشركة المصرية لاعمال النقل البحرى مستقل كاميرا

55. شريف احمد محمود احمد شريف عشرى كاتب اول ممتاز شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مستقل سهم

56. السيد عبدالنبى حافظ عبد الخالق السيد الخولى صاحب شركة مقاولات أشرقت الانوار للمقاولات العامة مستقل فراشة

57. رفعت سيد محمد عطا رفعت عطا صاحب شركة المصراوي لتجارة السيارات حماة الوطن تاج

58. عونى محمد عونى محمد عونى جبران أخصائي علاقات عامة بشركة مياه الشرب بالجيزة مستقل قبعة

59. مجدى شعبان احمد على حمدان مجدى حمدان محاسب مستقل ونش

60. محمد محمد زكرى ناصف المستشار/ محمد زكرى مستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا الوفد الجديد علم

61. احسان حسين محمد حسين دكتورة/ إحسان وكيل وزارة بوزارة الزراعة مستقل لؤلؤة

62. مصطفى محمد سيد محمد القط مصطفى القط محاسب قانونى مستقل كرة أرضية

63. نزيه حسين صبيح سعيد نزيه صبيح محامي حر مستقل مكتب

64. هيسم عامر على عامر هيسم عامر على عامر مدير بشركة فور ديكور مستقل مثلث

65. علاءالدين احمد عبدالكريم ابوطالب علاء عبد الكريم كاسب مدير شركة جرين هوم للتجارة والمقاولات مستقل مسلة

66. مصطفى عبد الصمد عبد الحميد عبد الصمد مصطفي مقلد مدير عام المشروعات شركة المنصورة للبترول التحرير المصرى رأس حورس

67. محمد عادل امام مصيلحى محمد عادل امام مدير وشريك ايرجيت رئيس مجلس اداره تكنولوجى جيت المؤتمر مركب شراعى

68. هشام حسين محمد حسن د./هشام حسين دكتور فنون تطبيقية الحركة الوطنية المصرية نمر

69. سعاد محمود شلبى - سفير ومساعد وزير الخارجية سابقا مستقل طائر البطريق

70. كمال محمد عبد ربه القمبشاوى - محامي مستقل محراث

71. حسام يحيى عبد الرءووف محمد العشرى لواء / حسام يحيى العشرى لواء شرطة بالمعاش مصر المستقبل ميكروفون

72. عيد ذكى برنابه عبدالشهيد عيد برنابه محامي حر مستقل ثمرة موز

73. محسن عبدالفتاح ربيع داود محسن داود إعلامي مستقل نجفة

مرشحو محافظة الإسكندرية

1. سامح محمد صلاح الدين محمد ابراهيم الشيمى سامح الشيمى صاحب شركة سامح الشيمي للمهمات العسكرية والتوريدات الحكومية مستقبل وطن كتاب

2. سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق سعد الفقى محاسب - صاحب ومدير كسارة مكة مستقبل وطن سنبلة قمح

3. علاءالدين محمد جاد احمد علاء جاد محامى بالنقض مستقبل وطن قلم

4. السيد ابراهيم محمد عوض الله السيد جمعه رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية للمقاولات العامة مستقبل وطن سلم

5. محمد احمد حسن على حسين شرف محمد الرشيدى مهندس معماري الشعب الجمهورى صاروخ

6. محمد محمود محمد حمزه محمد حمزة رئيس مجلس ادارة شركة حمزة لتجارة وتصنيع الاخشاب مستقبل وطن مسدس

7. نشأت مترى صليب جندى نشات مترى محاسب قانوني - صاحب مكتب محاسبة دنشأت صليب للمحاسبة والمراجعة مستقبل وطن قناة السويس

8. محمد السيد محمد حسين محمد السيد محمد حسين محامي مستقل كف

9. عمرو نبيل اسماعيل عبدالله عمرو نبيل محام الإصلاح والنهضة مضرب تنس

10. عبدالعزيز عبده عبدالعزيز احمد عبد العزيز عبده بالمعاش مستقل أسد

11. حسام ابراهيم دياب احمد حسام دياب رئيس فنيين تنفيذى شركة الخدمات التجاريه البتروليه مستقل مدفع

12. مايسة السيد محمد حسن راشد مايسه راشد مدير تنفيذى لمركز استارز للتأهيل الفكرى وتنميه الطفل مستقل صقر

13. اسامه على عصمت محمد الشناوى اسامة عصمت محامى حر الوفد الجديد نخلة

14. عزمى شبل محمود جوده عزمى جودة مدير عام مساعد شركه البتروكيماويات المصريه مصر بلدى غواصة

15. محمد عبدالحميد عبدالحميد فتح الله الفقى محمد الفقى محامى مستقل تمساح

16. صافيناز عبدالعزيز احمد جاب الله أ.د/ صافيناز عبد العزيز دكتور باحث اول مركز البحوث الزراعيه مستقل سحاب

17. سمير محمد ابو المكارم الرفاعى سمير محمد الرفاعى مدير فروع شركات قطاع خاص مستقل غصن زيتون

18. عادل محمد على السراجى د / عادل السراجى استشارى طب الاطفال وحديثى الولاده الوفد الجديد علم

19. مصطفى ابراهيم عبدالعاطى بشادى مصطفى بشادى مستشار الهيئه العامه لمدينة الابحاث العلميه وتطبيقات تكنولجيا مستقل حصان

20. على عبدالمطلب محمد نصر على عبدالمطلب نصر محاسب الشركه العربيه لانابيب البترول الإصلاح والنهضة براد شاى

21. ياسر السيد ابوزيد ابراهيم ياسر أبوزيد لواء مهندس قوات مسلحه بالمعاش مستقل جرس

22. هايدى حسن محمود شركس هايدى شركس صاحبة شركة هايدي لبيع الملابس الجاهزة مستقل شمعة

23. محسن احمد فتحى احمد حماد محسن حماد معاش مستقل عنقود عنب

24. محمود عبد الحكيم محرز يوسف محمود محرز صاحب شركة توريدات ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية مستقل هدهد

25. معتز محمود حنفى محمود الحضرى معتز الحضرى محامى ممتاز مستقل ورقة شجر

26. عبدالله عبدالعزيز محمد بدران عبد الله بدران بالمعاش النور فانوس

27. زارع منيسى سالم فرج زارع المطيرى مهندس زراعى النور كرسى

28. طلعت مرزوق عبدالعزيز سعد - باحث اول تنمية ادارية النور نظارة

29. برنابا كامل خليل كيرلس برنابا صليب معاش مستقل عدسة مكبرة

30. عماد شعبان عبدالحليم الجبالى عماد شعيب أبوعقص محامي مستقل طائرة هليكوبتر

31. عصام الدين سعد السيد يوسف عصام سعد العنترى محام حر مستقل بندقية صيد

32. قبارى محمود على عامر قبارى عامر عميد شرطه بالمعاش مستقل سفينة

33. ماجده محمود عمر سليمان ماجدة عمر استشارى طب وجراحة العيون-حر مستقل سماعة طبيب

34. عاطف فوزى فهمى عجايبى عاطف فوزى محامي مصر القومى برج حمام

35. خميس محمد السيد ابراهيم المستشار خميس التونى ماجيستير فى القانون مستقل منبه

36. عبدالفتاح عبدالنبى زيدان عبدالسلام فتحى العزومى بكالوريوس زراعة مستقل تليفون محمول

37. وليد سعيد محمد محمد وليد القرنشاوى مستشار مالى لمصنع كلاسيك مستقل مثلث

38. نعمه عبدالكريم احمد عبدالحارث - استاذ متفرغ ووكيل شئون التعليم والطلاب كلية الاداب قسم علم نفس مستقل نجفة

39. عادل احمد عبدالباقى مصطفى عادل عبد الباقى مدير وشريك شركة اسكندرية الوطنية للتجارة والتوزيع مستقل سهم

40. محمد محروس محمد عبدالوهاب حورس بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه ( رجل اعمال بأمريكا) مستقل غزال

41. حمدى محمد ابراهيم المسلمانى حمدى المسلمانى محام الغد ثمرة فراولة

42. حامد عبدالرحمن عبداللطيف احمد حامد فنيتو استشارى في مجال التعاون الزراعى مستقل ميكروفون

43. علا محمد مرتضى عبدالمالك على علا مرتضى محاميه حره مستقل شاكوش

44. محمد السيد محمود غيطانى محمد غيطانى ليسانس حقوق مستقل أوتوبيس

45. ثناء محمد سلام احمد طايع - بكالريوس تربيه زراعية مستقل فراشة

46. كمال ابراهيم منصور مصطفى حبيبه كمال منصور محامى مستقل فيل

47. محب الدين مصطفى زكى ابراهيم مرعى المهندس محب صاحب شركة قطع غيار معدات صناعية غذائية الجيل الديمقراطى مقلمة

48. هشام السيد عبدالرحمن المهدى هشام المهدى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة واحة باريس للمياه الطبيعيه مستقل فنجان

49. امجد ابراهيم عبده محمد طعيمه عميد امجد طعيمه عقيد قوات مسلحه بالمعاش مستقل بايب

50. مصطفى ابو الحمد موسى سعيد ابو الحمد معلم خبير رياضيات مستقل مسطرة

51. خالد عبد الرحمن عمر الزعفرانى خالد الزعفرانى مزارع مستقل شوكة

52. تهانى فهمى احمد شملوله دكتوره تهانى شملوله بالمعاش مستقل مسلة

53. حنان بكر احمد صالح حنان بكر مهندسة مدنية مستقل منزل

54. دعاء كمال مصطفى عسران دعاء عسران مأمور ضرائب مستقل آلة حاسبة

55. غانم احمد حسن احمد زايد غانم زايد محام مستقل عصفور

56. احمد عبد السميع عبد القادر ابراهيم احمد النجار صاحب محل مصوغات ومجوهرات مستقل ديك

57. خليفه خضر خلف الله عوض خليفه خلف الله المحامى محامى ممتاز مستقل لؤلؤة

58. مصطفى سعيد محمد احمد رحمى مصطفى رحمى صاحب معمل اسنان مستقل برواز

59. طارق محمود رياض القيعى دكتور طارق القيعى استاذ دكتور متفرغ جامعه الاسكندريه حماة الوطن تاج

60. عصام محمد حسن الطوخى عصام الطوخى عميد قوات مسلحة بالمعاش حماة الوطن ماسة

61. محمد محمود بكر الوقاد محمد محمود بكر مدير ادارة شركة خدمات البترول البحريه حماة الوطن جرار زراعى

62. تيسير عبد القوى عبد الغنى عبد الرحيم تيسير عبد القوى محاميه مستقل خاتم

63. احمد غانم محمد فؤاد احمد احمد غانم مهندس كهرباء ماريدايف اوف شور بروجيكتس مستقل زهرة عباد الشمس

64. ايمان جمال الدين محمد حسن دكتوره ايمان جمال الدين مدرس كلية التجارة جامعة الاسكندرية ـ فرع دمنهور مستقل مكتب

65. طارق رشاد محمد احمد السيد طارق رشاد ابو زهاد محامى مستقل مروحة

66. محمود السيد محمد البشبيشى محمود البشبيشى صاحب مكتب البشبيشى عموم استيرادوتصدير وتوكيلات تجاريه حماة الوطن ترس

67. سحر حسين شريف محمد زكى شريف سحر شريف استاذ بقسم اللغة العربية وادابها كلية الاداب -جامعة اسكندرية حماة الوطن ريشة

مرشحو محافظة الشرقية

1. عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد الاشقر عبودة الأشقر مهندس تعدين حر مستقبل وطن مسدس 33

2. محمد محمد السيد الصالحى محمد الصالحي صاحب و رئيس مجلس ادارةمجموعة شركات الصالحى مستقبل وطن أباجورة 18

3. عمرو محمد عبدالحميد التونسى عمرو التونسى موظف بقطاع مشروعات كهرباء الريف مستقبل وطن سلم 6

4. احمد صلاح فريد الطاروطى احمد الطاروطى مدير وشريك شركة مشروم لإنتاج عش الغراب مستقبل وطن قلم 13

5. محمد سليم السيد عطيه ابو الخير محمد سليم استاذ الحديث وعلومه كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان جامعه الازهر مستقبل وطن كتاب 11

6. نور الدين السيد محمد الحسينى على هاشم نور هاشم رئيس مجلس إدارة الشركه الهاشمية للاستيراد والتصدير مستقبل وطن سنبلة قمح 12

7. احمد انور محمد شاهين احمد شاهين استاذ متفرغ بكليه الطب البشرى - جامعه الزقازيق مستقبل وطن ريموت كنترول 73

8. احمد عبدالرؤف احمد على احمد نحله اخصائى اجتماعى بمدرسة اللواء عبد المنعم ابو المجد الصناعية مستقل أسد 32

9. يحى كمال عبدالسلام منصور دكتور يحيى النجار طبيب زمالة جراحه المخ و الاعصاب - مستشفى الساحل التعليمى بالقاهره مستقل كف 2

10. العاصمى عبدالرحمن حمد عبدالرحمن العاصمى عبد الرحمن حمد معلم خبير ثانوى مستقل جرس 9

11. عاطف توفيق اسماعيل حسينى عاطف توفيق الحاوى مأمور ضرائب عامه مستقل أوتوبيس 56

12. رحاب محمود احمد الهندى سلطان رحاب سلطان حاصله عاى ليسانس دراسات اسلامية وعربية مستقل كرة أرضية 65

13. احمد عطيه محمد محجوب احمد عطيه محجوب اخصائى جراحه الانف و الاذن و الحنجره - مستشفى كفر صقر المركزى مستقل سماعة طبيب 42

14. كمال احمد عطيه شاهين صقر كمال شاهين موجه عام الجغرافيا بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المؤتمر سيف 22

15. محمد السيد احمد عطيه سالم دكتور محمد السيد عطيه استاذ استشارى الاذن والانف والحنجرة مستشفى ابو كبير المركزى مستقل ديك 126

16. السيد حامد عبدالرحمن وهدان السيد وهدان واعظ اول - منطقه وعظ الشرقيه مستقل عنقود عنب 6

17. محمد خليل ذكى احمد على ـ نائب مدير ادارة العلاج باجر ـ مستشفيات جامعة الزقازيق مستقل فراشة 37

18. ابراهيم السيد حامد محمد ابراهيم أبو حامد معلم اول - مدرسه طه حسين الثانويه الصناعيه باولاد صقر مستقل شمعة 11

19. فاطمه سليمان على سليم - حاصله على دكتوراة الفلسفه فى التربية تخصص اصول التربية مستقل شاكوش 125

20. شريف عبداللطيف محمد طلبه شريف طلبه مدير حسابات المخازن بشركة مياة الشرب والصرف الصحى الشرقية مستقل تمساح 48

21. السيد محمد محمد شعبان لاشين السيد لاشين محام حر مستقل سفينة 82

22. صبحى محمد السيد حجاب دكتور حجاب عميد طبيب قوات مسلحة بالمعاش مستقل مدفع 45

23. حنان عبدالله طلبه دنيا حنان دنيا حاصله على ليسانس آداب الوفد الجديد نخلة 4

24. أيمن محمد الهادى حسينى المسلمى أيمن المسلمى لواء شرطه بالمعاش مستقل فنجان 20

25. منصور احمد عبد الغنى محمد منصور عبد الغنى صحفى التجمع الوطنى التقدمى مفتاح 43

26. احمد هاشم محمد حسن احمد هاشم صاحب ستوديو تصوير مستقل غزال 153

27. هويدا محمد عبدالمنعم محمد عبدالقادر هويدا عبدالمنعم حاصله على دكتوراه في الحقوق القانون الدولي العام ابناء مصر عصفور 155

28. ريمون جرجس العمده عوض الله جرجس ريمون العمده مدرس مساعد بكلية التربية النوعية ـ جامعة الزقازيق التحرير المصرى بندقية صيد 111

29. سعيد عبدالرحمن عوض الله هيكل سعيد هيكل كبير مدرسى خرائط ـ كلية الاداب ـ جامعة بنها مستقل حاسب آلى 95

30. خالد محمد هلال حسن هلال د/ خالد هلال طبيب بيطرى - اداره الحجر البيطرى -بمطار القاهره القديم مستقل سكينة 109

31. هانى سعد محى الدين محمد - طبيب بشري حر مستقل سهم 72

32. اسامه عبدالهادى على عطيه أسامه جيرة مهندس ميكانيكا مستقل تليفون محمول 66

33. هشام فتحى محمد محمد محمد هشام المناوي صاحب مكتب خدمات حكوميه مستقل تمثال رمسيس 134

34. محمد منصور محمد مصطفى جبر محمد جبر صاحب روستك فارما لتوزيع مستحضراتالتجميل و المكملات الغذائيه الوفد الجديد علم 47

35. سهام محمد محمد هاشم سهام هاشم استاذ متفرغ كليه البنات - جامعه عين شمس مستقل سبيكة ذهب 54

36. محمد محمدى محمد شاهين محمد شاهين صاحب شركة مستقل ترس 19

37. محمد على حسن على عويضه د/ محمد عويضه محام حر وحاصل على دكتوراة في قانون المرافعات مستقل غصن زيتون 88

38. سعد السيد محمد ابراهيم زقزوق د / سعد زقزوق مدير عام الامن - دكتوراة فى المحاسبة - مصلحه الجمارك - وزارة المالية حماة الوطن ماسة 61

39. عبدالله محمد محمد الغزالى عبدالله الغزالى مهندس معماري حر حماة الوطن تاج 29

40. عبد الحكيم محمد اسماعيل السيد نور الدين عبد الحكيم نور الدين تمراز نائب رئيس جامعه الزقازيق لشئون التعليم والطلاب حماة الوطن جرار زراعى 69

41. احمد يوسف محمد على احمد يوسف محمد على حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه حماة الوطن مروحة 14

42. احمد سعد حسن سعد الشيخ احمد الشيخ كبير اخصائيين اعلام بدرجة مدير عام ـ جامعة الزقازيق بالمعاش حماة الوطن سيارة نقل 91

43. أمير فتحى السيد عيسى أمير فتحى مدير ادارة المندوبين بالداخل مكلف الهيئة الوطنيه للاعلام حماة الوطن تليفزيون 49

44. احمد حسن على ابراهيم سعد د / احمد سعد استاذ دكتور بكليه الطب البيطرى - جامعه قناه السويس حماة الوطن ونش 119

45. احمد محمد عبدالصادق محمد المستشار الدكتور / أحمد عبد الصادق نائب رئيس عضو الهيئة القضائية هيئة قضايا الدولة سابقا مستقل مثلث 69

46. مرسى امين محمد على دكتور / مرسى أمين استاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري - جامعة قناة السويس حماة الوطن سيارة إسعاف 78

47. تامر سامى اسماعيل جعفر تامر سامى جعفر مدرس بقسم الحاسبات والمنظومات ـ كلية الهندسة ـ جامعة الزقازيق مستقل مكتب 47

مرشحو محافظة الدقهلية

1. طارق احمد محمد عبدالهادى طارق عبدالهادى محاسب طرف شركة احمد عبد الهادى مستقبل وطن سلم

2. جمال عبد الظاهر محمد اسماعيل خضر اللواء جمال عبد الظاهر لواء شرطة سابقا مستقبل وطن مسدس

3. محمد عبدالمعطى على السيد محمد عبدالمعطى كبير معلمين - مديرية التربية و التعليم - شمال سيناء - بالمعاش مستقبل وطن أباجورة

4. عبده عبده عطيه علي عايشه عبده ابو عايشه محامي حر مستقبل وطن قلم

5. ثروت فتح الباب ابوالفتوح محمد احمد العجمى ثروت فتح الباب صاحب مكتب مقاولات متكاملة ونشاط استثمار عقارى مستقبل وطن سنبلة قمح

6. رضا محمد الحسينى الشافعى رضا الشافعى مهندس ميكانيكا حر مستقبل وطن كتاب

7. عبدالحميد محمد ابراهيم الامام عبدالحميد الامام مدير عام التفتيش الاداري - الادارة المركزية للتفتيش المالي - الازهر مستقل حصان

8. احمد عبدالستار احمد السيد الاتربى احمد السيد الأتربى عضو الرقابة المراجعة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي -الدقهلية المؤتمر سيف

9. محمد اسماعيل منصور السيد المهندس محمد اسماعيل منصور السيد مهندس زراعى - الادارة الزراعية بتمي الامديد بالمعاش مستقل صقر

10. ابوالمعاطى الباز خليل ابراهيم المحاسب ابوالمعاطى الباز خليل ابراهيم حاصل علي بكالوريوس تجارة مستقل أسد

11. حامد محفوظ حامد حماد حامد محفوظ حماد صاحب مكتب استيراد وتصدير مستقل تليفزيون

12. محمود محمد صالح احمد محفوظ محمود صالح محفوظ رئيس قسم التعليم الاعدادى -ادارة بني عبيد التعليمية مستقل سفينة

13. ابوالمعاطى محمد الدكرورى عبدالله ابوالمعاطى الدكرورى لواء قوات مسلحة بالمعاش مستقل مدفع

14. عوض ابراهيم يوسف الجوهرى - استاذ قسم الرياضيات كلية علوم جامعة المنصورة مستقل ساعة يد

15. محمود السيد صادق احمد - حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية مستقل السد العالى

16. كمال صلاح الجوهرى السيد كمال الجوهرى محامى حر مستقل بندقية صيد

17. اسامه احمد سيداحمد موافى -- لواء شرطة بالمعاش مستقل تمساح

18. احمد عبدالصمد السيد ابراهيم شريف أحمد الشريف اختصاصى تسويق بالخارج مستقل منبه

19. بلال عبدالمجيد عبدالمجيد علي السيدز على عبدالمجيد على تاجر سيارات حماة الوطن جرار زراعى

20. عبدالحميد مستجير ابراهيم عمر - موجه عام صناعات كهربية - مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مستقل فيل

21. تامر عبدالمنعم الزناتى الجناينى تامر الجناينى مدير وشريك بشركة الاتحاد العرب للاستشارات والتدريب مستقل سهم

22. عماد فكرى حسن مصطفى - مدير ثانوى - مدرسة المنصورة المتقدمة الصناعية مستقل كف

23. محمد طلبه محمد احمدنيل محمد طلبه محامي حر الوفد الجديد نخلة

24. اسامه عبدالفتاح ابراهيم غيث اسامه غيث محاسب قانوني الوفد الجديد علم

25. جمعه عطا محمد احمد ندا جمعه ندا صيدلي حر المؤتمر مركب شراعى

26. حسين عبداللطيف حسين على ايوب حسين أيوب مدير وشريك بشركة ولفير للسياحة الجيل الديمقراطى دراجة

27. السيد مصطفى على الفساخ السيد مصطفى باحث قانونى بالمعاش - الادارة الزراعية شربين مستقل منزل

28. حسن محمد محمد السيد الملهاط حسن الملهاط محام حر مستقل فراشة

29. هانى محمد عبدالباسط عمر هانى محمد عبدالباسط محاسب الادارة العامة لبريد الدقهلية مستقل مظروف بريد

30. محمد عبدالكريم حبيب جمعه - محامي حر مستقل ديك

31. احمد جمال عوض سليمان - محامي حر مستقل غصن زيتون

32. فاروق فاورق احمد على فاروق أنير بكالريوس تجارة شعبة محاسبة مستقل هدهد

33. نادر ابراهيم محمد عليوه العميد / نادر عليوه محامي حر حماة الوطن تاج

34. محمود مسعد حسن طايله محمود طايله كبير باحثين بدرجة مدير عام الادارة المركزية لجمارك دمياط مستقل غزال

35. اسامة محمد ناصر سالم اسامة ناصر مدير عام مكلف شركة مياه الشرب والصرف - الجمالية حماة الوطن ماسة

36. عوض الدكروري السيد الدكروري -- مسئول الشباك الواحد هندسة كهرباء بلقاس مستقل منشار

37. منال محمد احمد سلام منال سلام حاصلة على ليسانس حقوق مستقل سيارة مطافىء

38. محمد المحمدي صديق اسماعيل محمد المحمدي محامي حر مستقل طائرة هليكوبتر

39. جمال محمد عطيه محفوظ جمال ابو الاسعاد مدرس سابقا بمعهد النصر الازهري مستقل أوتوبيس

40. السيد محمد شوقى السيد محمد الغندور السيد شوقي الغندور محامى حر مستقل كرة أرضية

41. عبدالباسط محمد صالح عبدالعال دكتور عبدالباسط صالح استاذ امراض صدرية - كلية الطب - جامعة المنصورة مستقل سماعة طبيب

42. هلال الاسلام محمد عبدالونيس السيد هلال الاسلام محامي حر مستقل شاكوش

43. اسلام محمد السعيد السيد سراج اسلام سراج صاحب مؤسسة لؤلؤة المنصورة لتجارة المواد الغذائية مستقل سكينة

مرشحو محافظة أسوان

1. مجدالدين حسيبو ابو الحسن طه مجدى حسيبو مدير معلومات بمصلحة الضرائب المصرية مستقبل وطن قلم

2. محمد الانور سليمان عبدالحفيظ عبدالسيد الشريف محمد الأنور الشيخ كبير معلمي الفيزياء ادارة دراو مستقبل وطن كتاب

3. ياسر عبدالحميد عوض سيد ياسر عوض محامي ومستشار قانوني مستقل حصان

4. منصور محمد منصور حسين منصور السلواوى معلم خبير مستقل أسد

5. حسن امين محمد محمود حسن الشقطى وكيل كلية التجارة للدراسات العليا المؤتمر مركب شراعى

6. ناصر مصطفى حسين مصطفى ناصر عطاى ضابط شرطة بالمعاش الجيل الديمقراطى مقلمة

7. جرجس اميل طياب قلاده - مهندس زراعي بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان مستقل السد العالى

8. محمود كامل السايح عبدالرازق محمود أبو فنقل حفار بشركة الحفر المصرية مستقل تمساح

9. الحسين احمد ابراهيم احمد الحسينى مهندس كهرباء بالسد العالي مستقل صقر

10. عبد الفتاح عبيدان قاسم محمود آل عبيدان موجة أ تجاري مديرية التربية والتعليم باسوان مستقل سفينة

11. محمد بدري ضوي معوض محمد شداد محاسب بهندسة كهرباء ادفو مستقل مدفع

12. مصطفى جمعه مهدى عبد الصادق - محام / لواء شرطة بالمعاش مستقل عقرب

مرشحو محافظة أسيوط

1. مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن مجدى سليم سكرتير عام محافظة اسيوط . مستقبل وطن كتاب

2. عصام الدين عبدالغنى يسن سيدبركات عصام بركات مدير عام منطقه ضرائب اسيوط العامه . مستقبل وطن أباجورة

3. محمد عبدالمنعم زين قرشى حماده قرشى حاصل علي بكالريوس تجاره مستقبل وطن قلم

4. مصطفى محمود ابراهيم عبدالمجيد مصطفى الكحيلى مدير وشريك شركة صن سيتى للاستثمار والمقاولات مستقبل وطن سنبلة قمح

5. على سيد محمد عبدالجليل - استاذ بقسم المناهج وطرق التدريس كليه التربيه جامعه اسيوط مستقل ساعة يد

6. عادل محمد حجازى احمد ناجى حجازى محامي حر مستقل حصان

7. على لافى على حسن - لواء شرطه وزارة الداخليه مستقل مدفع

8. احمد خليفه عبدالله دياب - ليسانس حقوق مستقل عنقود عنب

9. هشام يوسف فهمى يوسف هشام فهمى محامى حر وحاصل على دكتوراة فى القانون مستقل أسد

10. رمضان سيد محروس ابوزيد رمضان الشاعر معلم دراسات اجتماعيه بمدرسة السلام الاعدادية بعرب التتاليه مستقل مثلث

11. صلاح خليل تونى خليل صلاح التوني .بالمعاش المؤتمر سيف

12. محمد فرغلي محمد محمد محمد الدرملى باحث تنمية ادارية بهيئة الاسعاف المصريه باسيوط مستقل غصن زيتون

13. عز حمزه على ابويونس عز ابويونس باحث شئون اداريه الاداره الصحيه بايوتيج مستقل سيارة إسعاف

14. محمد سيد سليمان احمد محمد شيخون ليسانس حقوق . مستقل صقر

15. ناصف شاكر سيد محمود دكتور ناصف شاكر استاذ دكتور جامعى كليه الاداب جامعه اسيوط مستقل فيل

16. حامد فوزي سعد سيد حامد السيد محامي حر حماة الوطن تاج&a