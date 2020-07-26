5 قرارات للهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص اقتراع الشيوخ 2020

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وأعلنت الجدول الزمني للإجراءات في مؤتمرها الصحفي الذي عقد بتاريخ 4 يوليو 2020.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وفقا لما أعلنته الهيئة على موقعها الرسمي.

قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ـ قاعدة البيانات المعروضة حاليا تضم كل من بلغ من السن 18 عاما، وأصدر بطاقة رقم قومي، ومحذوف منها كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقا للقانون، حتى تاريخ صدور دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، ويتم تحديث القاعدة لتشمل كل من يتمتع بالحق في الانتخاب وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته حتى تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين.

ـ تتيح الهيئة خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية، من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع، أو بإرسال رسالة قصيرة بالرقم القومي على الهاتف المحمول إلى رقم 5151، أو بالاتصال بمركز اتصال دليل 141، أو بأقسام/ مراكز الشرطة.

ـ يتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/ مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقا لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/ المركز) من محل إقامتهم، بقدر الإمكان، وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي.

ـ الانتخاب يكون بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.