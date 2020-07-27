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ضبط سلع غذائية فاسدة في ثلاجة تجارية بطوخ

كتب:

حسن صالح
04:04 م | الإثنين 27 يوليو 2020
سلع فاسدة

سلع فاسدة

ضبطت مباحث التموين، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ، ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بناحية نامول، بها سلع منتهية الصلاحية.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا، يفيد بقيام مباحث التموين بشن حملة بالتنسيق مع مباحث طوخ، ما أسفر عن ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية بناحية نامول دائرة مركز طوخ، لقيام صاحبها بتخزين كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة تموينية بالتنسيق مع لجنة فنية من مفتشي الأغذية باستهدفت الثلاجة، وتم ضبط 59 طن مدون عليها زبيب مصري أبيض وأحمر، وورد تقرير مفتشي الأغذية يؤكد وجود تغير بها فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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