8 مسلسلات ترسم ملامح موسم دراما رمضان 2021

بدأت خريطة موسم مسلسلات رمضان 2021، في وضع ملامحها الأساسية، على الرغم من أن الموسم المنصرم لم يمر عليه سوى شهرين، والذي تنوع مابين الكوميديا والدراما والأكشن، ومن المقرر أن يبدأ كل من أبطال العمل بالاتفاق مع الشركة المنتجة على وضع التجهيزات الأولى للعمل.

- "الاختيار" الجزء الثاني للفنان كريم عبدالعزيز

بدأت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار" التجهيزات والتحضيرات لكتابة الجزء الثاني من المسلسل، مع المخرج بيتر ميمي، حيث وقع الاختيار على الفنان كريم عبدالعزيز ليكون بطل الجزء الثاني، والذي سيجسد شخصية الشهيد المقدم الطيار هشام حسني.

- "موسى" للفنان محمد رمضان

أكد الفنان محمد رمضان على منافسته بدراما 2021 بمسلسل "موسى"، وهو من إنتاج تامر مرسى، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

- "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز

بدأ صناع العمل الوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل، الذي كان من المقرر عرضه برمضان الماضي، ولكن لظروف خاصة تم تأجيله، ومن المقرر عرضه برمضان المقبل، والمسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وهو من من بطولة أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي، بجانب كوكبة من النجوم، ومن تأليف باهر دويداروإخراج أحمد علاء الديب.

- "القاهرة كابول" للفنان طارق لطفي

يستعد الفنان طارق لطفي لتصوير المسلسل، بعد تأجيله منذ رمضان الماضي، والمسلسل يسلط الضوء على الإرهاب والعمليات الارهابية، ومن بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع ، شيرين، نبيل الحلفاوي.

- مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا

يعكف مخرج العمل محمد سامي بالتحضيرات النهائية مع كلا من الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وتدور أحداثه فى أجواء الصعيد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى ومن إنتاج سينرجى.

- مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين

مسلسل "خيط حرير" كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020، ولكن توقف تصويره بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر عرضه برمضان المقبل، والعمل من بطولة مي عز الدين، مي سليم، محمود عبدالمغني، نيكولا معوض، سوسن بدر، ويدور في إطار رومانسي واجتماعي كوميدي حول تعليم البشر الرحمة والإنسانية.

- مسلسل "تقاطع طرق" للفنانة مني زكي

من المتوقع عرضه في رمضان 2012، والمسلسل من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وهو ايضاً مؤجل من رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول زوجة تعاني من ملل شديد مع زوجها وتفقد الأمل في الاستمرار معه، فتهرب منه وتقابل رجل آخر وتبدأ تعيش معه قصة حب غير مبالية بكونها مازالت زوجة لرجل آخر.

- مسلسل "أسود فاتح" لهيفاء وهبي

المسلسل الذي تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، حيث يتبقى لفريق العمل أكثر من 30 يوم تصوير على الانتهاء من آخر المشاهد، على أن يتم يعد ذلك حسم أمر العرض سواء فى الفترة المقبلة أو الانتظار لشهر رمضان 2021، وهو من بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة ومعتصم النهار وروجينا.