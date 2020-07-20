أمير كرارة بعد احتفاء محمد رمضان بنجله في منزله: شكرا على كرمك

استقبل الفنان محمد رمضان، سليم كرارة، نجل الفنان أمير كرارة، وعدد من أصدقائه داخل منزله بالساحل الشمالي، اليوم، حسبما نشر رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

وعلق رمضان على الصور قائلاً: زيارة غالية من سليم كرارة ابن صديقي النجم الكبير أمير كرارة، وأصحابه جو وياسر، نورتوني يا أبطال".

وأعاد كرارة، نشر منشور رمضان عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليه قائلاً: شكرا يا غالي علي كرمك وزوقك ربنا يحبب فيك خلقه.