بيومي فؤاد يواصل تصوير حكاية "أمل حياتي" مع حنان مطاوع

يواصل الفنان بيومي فؤاد، تصوير حكاية "أمل حياتى"، في العمل الذي ينتمي لمسلسل "إلا أنا"، مع الفنانة حنان مطاوع.

وتصل ساعات التصوير في اليوم، مايزيد عن 18 ساعة، والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي.

حكاية "أمل حياتى"، بطولة حنان مطاوع وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا"، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص، وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها، تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.