عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي وجود أي إصابات في صفوفه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إحباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان.

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي وجود أي إصابات في صفوفه حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وعقد اجتماع أمني في وزارة الدفاع الإسرائيلي برئاسة رئيس وزراء دولة الاحتلال بينيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر لبنانية، قبل قليل أن حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا

وتحدثت تقارير عن استهداف حزب الله آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت.

وقال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلى بينيامين نتنياهو نحن أمام عملية عسكرية ليست سهلة