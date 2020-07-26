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محمود مسلم

نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع على حدودنا الشمالية

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وكالات
12:52 م | الأحد 26 يوليو 2020
نتنياهو

نتنياهو

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، إن سوريا ولبنان تتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف نتنياهو، قائلا: "لن نسمح لإيران بالتموضع على حدودنا الشمالية".

وقدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم، أن مستوى التأهب العسكري العالي على الحدود مع سوريا ولبنان قد يبقى لفترة طويلة. 

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني يستمر بالبحث عن نقاط ضعف في محاولة لتنفيذ عملية موجهة ضد قوات الجيش الإسرائيلي. 

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