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محمود مسلم

هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد توقف الاشتباكات

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سحر المكاوى
04:37 م | الإثنين 27 يوليو 2020
حدود لبنان

حدود لبنان

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي فتح الطرق المتاخمة؛ للحدود مع لبنان بعد اشتباكات مزارع شبعا.

وأكد جيش الاحتلال إحباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان، نافيا وجود أي إصابات في صفوفه.

وعقد اجتماع أمني في وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة رئيس وزراء دولة الاحتلال بينيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وتحدثت تقارير عن استهداف حزب الله آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت.

 

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