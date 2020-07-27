بالأسماء.. الوطنية للصحافة تستقر على تشكيل 9 لجان بالهيئة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، اجتماعا لها، للاستقرار على تشكيل اللجان النوعية للهيئة.

وجاء تشكيل 9 لجان بالهيئة على النحو التالي:

-اللجنة القانونية

يرأسها المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص بصياغة مشروعات العقود والاتفاقيات، التي من المخطط توقيعها بين الهيئة والأطراف المختلفة، وإبداء الرأي القانوني، في المشكلات التي ترد إلى الهيئة من المؤسسات.

-لجنة تطوير الأداء المهني والمادة التحريرية

وترأسها الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وتختص اللجنة بمراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار، وتطوير المحتوى والمضمون، وتقييم مدى الالتزام بها، وتقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الأداء المهني والتحريري، وعرضها على الهيئة.

-لجنة الاتصال الحكومي

برئاسة أسامة أبو باشا، وتختص بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة المحليات، لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات الصحفية معها، ووضع الحلول المناسبة، خاصة ما يتعلق بتراخيص إعلانات الأوت دور.

-لجنة التثقيف وتنمية الوعي القومي

برئاسة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، وتختص اللجنة بتنظيم الندوات والمؤتمرات، والزيارات الميدانية التي تهدف لنشر التثقيف وتنمية الوعي القومي، لإلقاء الضوء على المشروعات القومية، وتعرض اللجنة مقترحاتها على اجتماع الهيئة لاعتمادها.

- لجنة التدريب والعلاقات الخارجية

ويرأسها الكاتب الصحفي سامح عبدالله، وتختص باقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الصحفية والإدارية والمالية، بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة، والمنظمات غير الحكومية، كما تختص اللجنة، بالتواصل مع الجهات المماثلة للهيئة الوطنية للصحافة بالدول العربية والأجنبية، وإبرام اتفاقات تعاون معها، ومتابعة تنفيذها.

-لجنة الاستثمار

يرأسها الكاتب الصحفي أحمد مختار، وتتولى التنسيق مع المؤسسات الصحفية، لحصر وتصنيف الأصول غير المستغلة، واقتراح الأفكار الخاصة بتحويلها إلى أصول مستغلة، من شأنها زيادة موارد المؤسسة، ودراسة إمكانية إزالة المعوقات التي تحاصر بعض الأصول الأخرى، وكذلك تراخيص الأراضي والمنشآت المملوكة للمؤسسات الصحفية.

-لجنة الشكاوى والمقترحات

ويرأسها الكاتب الصحفي وليد عبد العزيز، وتختص بتلقي شكاوى ومقترحات العاملين بالمؤسسات الصحفية، والتنسيق معها لوضع الحلول المناسبة لها.

-اللجنة المالية والإدارية

ويرأسها الدكتور محمد توفيق، وتختص بدراسة الوضع المالي والإداري للمؤسسات، ومناقشة التقارير المالية الربع سنوية، وكذلك الموازنات والميزانيات، واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط الأداء المالي والإداري للمؤسسات، بما يحقق أفضل استفادة من الكوادر البشرية والتوظيف المناسب لها، وإيجاد حلول لمشاكل المؤسسات الصحفية المتعلقة بالتأمينات والضرائب.

-لجنة فض المنازعات

ويرأسها المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وتختص اللجنة بوضع ألية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الصحفية أو بينها وبين غيرها.