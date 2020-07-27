"العربية": اشتباكات إسرائيل وحزب الله في شبعا استمرت ساعتين

أفادت قناة "العربية"، بانتهاء ساعتين من الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في مزارع شبعا، فيما أبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حالة الاستنفار.

وأوضحت أن آخر قذيفة أطلقتها إسرائيل، فى الرابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، مشيرة إلى عودة الهدوء في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتابعت: أن طائرات إسرائيلية نفذت غارات وهمية فوق مزارع شبعا، فضلا عن تحليق منخفض جدا للطيران الإسرائيلي جنوب لبنان، لافتة إلى أنه سيعقد اجتماع أمني إسرائيلي، لبحث التصعيد مع حزب الله.