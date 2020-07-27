البيت الأبيض: إصابة مستشار الأمن القومي بفيروس كورونا المستجد

أكد البيت الأبيض، إيجابية الاختبارات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الخاصة بمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وكشف البيت الأبيض، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن أوبراين كان يعمل من خارج المقر، وأن الرئيس دونالد ترامب، ونائبه، مايك بنس، لا يواجهان خطر التعرض للمرض.

وأشار نص البيان، إلى أن أوبراين يعاني من أعراض خفيفة، وكان يعزل نفسه ويعمل من موقع آمن خارج المقر، واستبعد "احتمال انتقال العدوى للرئيس أو نائبه"، وأن عمل مجلس الأمن القومي مستمر دون انقطاع.

يُشار إلى أن تعداد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة، تخطى 4 ملايين شخص.