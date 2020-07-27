السودان: تأجيل مفاوضات السد الإثيوبي لإجراء المزيد من المشاورات

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، ظهر اليوم، وذلك بدعوة من جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

في بداية الاجتماع، خاطب وزير الري السوداني، البروفيسور ياسر عباس الاجتماع، ناقلًا تحفظ السودان على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.

وقال بيان صحفي إن الوزير عدّد الآثار السلبية لهذا الإجراء الأحادي غير المقبول على السودان.

ولضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات، دعا الوزير لوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة من فترات التفاوض، والتي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، إضافة إلى ضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف، وفقًا للبيان.

وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دورًا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة، وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الآن، والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان، لإجراء المزيد من المشاورات.