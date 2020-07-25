أديب: إثيوبيا لا تبادل مصر احترام العلاقات.. والرأي العام نفد صبره

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إثيوبيا لا تبادل مصر الاحترام في العلاقات، واتفاقيات الأنهار والقانون، في مفاوضات السد الإثيوبي.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "يجب أن نقف وقفة، ونسأل الاتحاد الأفريقي، أنه على أي أساس ستتم هذه المفاوضات، حيث تسوِّف إثيوبيا المفاوضات لأشهر".

وتابع: "الرأي العام المصري نفد صبره، وأصبح مُستفَزًا، وبدأت تتكون عندي قناعة، بأن السد ليس هو المعركة التي يخوضها الإثيوبيون، ولو كانوا يريدون الكهرباء، ممكن نخليها كلها تنور من بكرة".

وأردف: "إثيوبيا تهدم المفاوضات عن قصد، إذا حدث أي تقدم في نفس اللحظة، والقول إن مصر كانت تقف أمام السد منذ بداية الأمر هو كذب، فمصر مع التنمية الإثيوبية، لكنها في نفس الوقت لديها حقوق وهي دولة فقر مائي".

وواصل: "هؤلاء لا يهمهم دبلوماسية ولا تفاوض ولا علاقات، ولا يريدون التوصل إلى أي اتفاق ملزم".