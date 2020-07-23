السودان: من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها من خلال اتفاق والنيل ملك لكل دول المصب

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، أن "من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من السد الإثيوبي، لكن من خلال اتفاق يحترم القانون الدولي".

وقال حمدوك، إن "السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أيا من إثيوبيا أو مصر أو السودان، من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة، تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل السد الإثيوبي؛ حسب صحيفة "الراكوبة" السودانية.

وشدد رئيس الوزراء السوداني، خلال كلمة له، على ضرورة التوصل لاتفاقية محكمة تعالج أزمة "سد النهضة"، مؤكدا أن "نهر النيل ملك لكل دول المصب".

ونشر التلفزيون الإثيوبي "etv"، في وقت سابق أمس الأربعاء، فيديو يعرض لأول مرة لحظة ملء بحيرة "سد النهضة". وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد وفقا لما نشرته وكالة أنباء سيوتنيك.

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة. وقال، في خطاب صوتي مسجل أذاعه التلفزيون الإثيوبي، مع صور حديثة من سد النهضة: "أهنئ الإثيوبيين على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة".

ونقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية الخاصة عن مكتب رئيس الوزراء "اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة"، فيما ذكر موقع "أديس إنسايت" أن الإعلان "يعد مفاجأة في ظل النفي الأخير من جانب أديس أبابا لأنباء الشروع في عملية الملء".