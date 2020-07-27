نجل الفنان محمد رضا: أصر على المشاركة في مسرحية رغم وفاة ابنته

قال أحمد محمد رضا نجل الفنان محمد رضا، إن والده كان يتعامل بشدة معه وأخوته عندما كانوا صغيرين، مشيرًا إلى أنه كان يهتم بتربيتهم وتقويمهم، لكنه كان طيبًا أيضًا، ويصالحهم إذا ما عاقبهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مفيدة شيحة مقدمتي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "cbc": "كان طيبًا للغاية، وكان مقبولًا من الناس، وعندما كبرنا أصبحنا أصدقاءً، وكان يستشيرنا في أعماله، وفي كل أمور الدنيا".

وتابع، أن أصعب فترات حياة والده، هي وفاة ابنته "أميمة" بعد صراع مع المرض استمر عامين، حيث سافرت للخارج لكي تتلقى العلاج، ثم عادت لكنها ماتت في النهاية.

وأردف: "عندما توفت كان يشارك في مسرحية وطلبت منه الإدارة إلغاء العرض، لكنه رفض وأصر على المشاركة في العرض، وكان موقفًا صعبًا للغاية، وأسعد الجمهور رغم وفاة ابنته".