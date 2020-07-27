توقف إنتاج ميتسوبيشي باجيرو مع بداية عام 2021

قررت شركة ميتسوبيشي إيقاف إنتاج السيارة باجيرو نهائيًا وغلق المصنع في عام 2023، وهذه المرة ليست بسبب أزمة كورونا ولكن لخفض الطاقة الإنتاجية.

في أبريل 2019 وقفت ميتسوبيشي إنتاج باجيرو في اليابان بسبب خفض الطلب عليها والآن قررت وقف إنتاج باجيرو عالميًا بشكل نهائي في 2021 بسبب خفض الطلب عليها الذي بدأ من 2018 وازداد بسبب أزمة كورونا حسب ما ذكره موقع "Nikkie" في تقرير سرب من الشركة.

ومن المقرر أن يتوقف إنتاج ميتسوبيشي باجيرو في 2021 بعد إنتاج 700 نسخة فقط يحملان اسم final Edition وسوف تغلق المصنع في 2023 ليكون المرة الأولى التي يجري فيها غلق مصنع محلي في اليابان منذ 20 عامًا.