"صناعة الدواء": مصر بها 154 مصنعا تغطي 92% من الاستهلاك المحلي

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك 154 مصنعًا لإنتاج جميع أنواع الأدوية متمثلة في الشراب والكبسولات والأقراص والحقن، موضحًا أن التحدي الأكبر لصناعة الدواء في مصر يتمثل في المادة الخام.

وذكر "رستم" أنه من المقرر عقد اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصناع الدواء لتحديد استراتيجية لتطوير صناعة الدواء.

وأضاف "رستم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن مصر بدأت العصر الذهبي لصناعة الدواء، ونحن نحتاج إلى قاعدة تصنيع دواء لمنافسة الصناعات الدوائية بالخارج خاصة في الصين والهند، فضلًا عن ضرورة حصول الشركات على الشهادات الدولية كشهادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن صناعة الدواء في مصر تغطي من حيث الكميات 92% من الاستهلاك، كما أن مصر تستورد المادة الخام من الخارج، موضحًا أنه يمكن التصدير إلى الخارج إذا حصلت صناعة الدواء على الدعم الكامل من الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المادة الخام بدلًا من استيرادها من الصين والهند.