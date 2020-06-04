رئيس "صناعة الدواء" يحذر من أضرار عقاقير المناعة على الصحة

أكد الدكتور علي أبو عوف رئيس غرفة صناعة الدواء، عدم وجود أي نقص للأدوية في السوق المصري، خاصة أن الأدوية الأساسية لعلاج كورونا، موجودة بوفرة بالفعل في السوق، تحت إشراف الحكومة.

وقال أبو عوف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد": "لا يوجد نقص للأدوية في السوق المصري، لأن الأدوية الأساسية لعلاج فيروس كورونا، موجودة بالفعل بكمية جيدة ولكنها تحت إشراف الحكومة ووزارة الصحة، لأنها أدوية استراتيجية".

وأضاف: "هناك ضوابط في السوق المصري بالنسبة لهذه الأدوية، ولكن بالفعل المشكلة الحقيقية في أدوية المناعة، لأنها بعد الإعلان عنها على منصات السوشيال ميديا، بدأ الناس في التكالب عليها في الصيدليات وهذا أمر قد يكون ضارًا عليهم".

وتابع: "أدوية المناعة موجودة وبكمية كافية في وزارة الصحة، ولكن الذين يتناولون هذه الأدوية الخاصة بالمناعة قد تكون ضارة لهم، لأنهم لا يدركون إذا كانوا في حاجة إليها بالفعل أم لا، لذلك ليس من الطبيعي ما يحدث من تكالب على هذه الأدوية".

واختتم أبو عوف: "بالنسبة للكمامات لابد من الاستعانة بالكمامات القماش، خاصة أن العالم كله تقريبًا يستعين بها، وهذا ما رأيناه على سبيل المثال في مظاهرات أمريكا حيث يستعين بها المتظاهرون، وبالتالي فإن الكمامات القماش جيدة، ويمكن الاستعانة بها لمدة شهر مع غسلها المستمر، وهذه بادرة جيدة من عدد من المؤسسات التي بدأت في إنتاجها".