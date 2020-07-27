جامعة القاهرة تكشف تفاصيل تحويل قطعة أرض في بين السرايات لمركز إبداع

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة ستخصص قطعة أرض بحي بين السرايات تشمل مبنى ذا طابع أثري ويغطي مساحة أكثر من 4 آلاف متر، لتحويلها إلى مركز للإبداع بعد انتهاء الجدول القانوني الذي استمر مع المحافظة والورثة لمدة 10 سنوات، موضحًا أنه سيتم تحويل قطعة الأرض إلى مركز للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالتعاون مع طلاب وخريجي جامعة القاهرة.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن جامعة القاهرة تشجع فكرة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وعدم التشبث بفكرة التعيين الحكومي، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أثبتت أن مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إلى أن المشروع سيشجع رواد الأعمال الجدد على تحويل أفكارهم وخططهم إلى مشروعات صغيرة، كما أن الهدف من المركز توفير مساحة لرواد الأعمال الراغبين في دخول مجال مطوري برامج المحمول ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كي يكون بؤرة داخل الجامعة لإحداث علاقة بين مجتمع الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين طلاب الجامعة.