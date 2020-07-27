مشهد تسبب في أزمة بين لطيفة ويوسف شاهين.. والفنانة تمسكت بموقفها

تعد الفنانة لطيفة من أقرب المطربات إلى قلب المخرج الراحل يوسف شاهين، وهو الذى اختارها من وسط عشرات المطربات لكي تقوم ببطولة فيلم "سكوت هنصور" الذى عرض عام 2001.

شهدت كواليس العمل صراعا كبيرا بين لطيفة وشاهين، بسبب إصرار الأخير على أن تتلقى لطيفة قبلة من بطل العمل الفنان أحمد وفيق، وهو الأمر الذى رفضته لطيفة وعارضته تماما لرفضها فكرة التقبيل فى الأعمال الدرامية.

وأشارت لطيفة خلال لقائها بأحد البرامج التلفزيونية إلى أن المخرج ورغم معرفته برفضها للقبلات إلا أنه فاجأها في فيلم "سكوت هنصور" بالإسكندرية بتصوير مشهد قبلة يجمعها بالممثل أحمد وفيق، فما كان منها إلا أنها رفضت الجلوس فى موقع التصوير، إلى أن تراجع شاهين عن فكرته ووافق على حذف المشهد.

لطيفة فى حوار سابق مع "الوطن" أكدت أنها تعلمت الكثير من شاهين وأبرز ما تعلمته هو الالتزام فى المواعيد والمذاكرة.

أما النصيحة التى نصحها بها شاهين، وما زالت حتى الآن لم تنفذها بالشكل الذى يرام هي عدم الابتعاد عن التمثيل، فتقول لطيفة قال لي شاهين: "إياكي يا لطيفة تبتعدي عن التمثيل بعد سكوت هنصور، ولكن للأسف لم أجرب التمثيل مرة أخرى سوى فى مسلسل كلمة سر".