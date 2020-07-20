في الـ7 مساء.. لطيفة تطلق "رد الباب وغرب" عبر يويتوب

تطرح مساء اليوم، الفنانة التونسية لطيفة، أغنيتها الجديدة، رد الباب وغرب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من المقرر أن تطرح عبر القناة فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

نشرت لطيفة، منذ أيام فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلة: "رد الباب وغرب"، سيكون عبارة عن لقطات مجمعة من حفلاتي التي أُقيمت العام الماضي 2019، وهي أغنية جديدة لكل حبايبي، وبالأخص "بفرح بيها حبايبي اللي حضروا مهرجانات تونس العام الماضي.. رد الباب وغرب.. قريبًا".