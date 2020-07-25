لطيفة تحتفل مع جمهورها بتحقيق المليون الأول لكليب "رد الباب وغرب" على يوتيوب

احتفلت المطربة التونسية لطيفة، مع جمهورها عبر السوشيال ميديا بتحقيق كليبها الجديد "رد الباب وغرب"، المليون الأول له عبر اليوتيوب.

ونشرت لطيفة، منذ أيام، فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلة: "رد الباب وغرب، سيكون عبارة عن لقطات مجمعة من حفلاتي التي أُقيمت العام الماضي 2019، وهي أغنية جديدة لكل حبايبي وبالأخص بفرح بيها حبايبي اللي حضروا مهرجانات تونس العام الماضي.. رد الباب وغرب.. قريبًا".