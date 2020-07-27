The Pelican Brief جمع جوليا ودينزل.. قبل 27 عاما من تحضيرهما لعمل جديد

ينتظر جمهور دينزل واشنطن وجوليا روبرتس فيلمهما المقبل الذي سوف يعرض على منصة نتفلكس، بعدما تم الإعلان عن مشاركتهما في فيلم عنوانه Leave the World Behind.

وبذلك يعيد النجمان أصحاب الجماهيرية العريضة تعاونهما في فيلم بعد 27 عاما من اشتراكهما ببطولة The Pelican Brief.

وThe Pelican Brief عرض لأول مرة 17 ديسمبر 1993.. ومدته ساعتين و21 دقيقة.

فيلم The Pelican Brief من إخراج وتأليف Alan J. Pakula وهو مأخوذ عن رواية للكاتب John Grisham، وشارك في بطولة دينزل واشنطن وجوليا روبرتس وسام شيبارد، وجون هيرد.

تكلفة إنتاج الفيلم 45 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وتخطت أرباح الـ 195 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

وشاركت الممثلة جوليا روبرتس، في أكثر من 50 عملا، وتحظى بشعبية واسعة، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز، بينها جائزة أوسكار عام 2001 عن دورها الرئيسي في فيلم Erin Brockovich، وترشحت لها 4 مرات، وترشحت جوليا لجولدن جلوب 9 مرات وحصدتها 3 مرات، كما ترشحت لبافتا 3 مرات وحصدتها مرة.

ودينزل واشنطن ممثل أمريكي شارك في أكثر من 50 فيلما، وحصد عنها عددا كبيرا من الجوائز، وترشح لأوسكار 8 مرات، وحصدها مرتين، الأولى عام 1991، عن دوره المساعد في فيلم Glory، والثانية عام 2002، عن دوره الرئيسي في فيلم Training day، كما ترشح لجائزة جولدن جلوب 9 مرات، وحصدها 3.