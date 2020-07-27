مجلس الدولة ينتهي من الفصل في طعون انتخابات "الشيوخ"

انتهت محكمتا القضاء الإداري، والإدارية العليا بمجلس الدولة، من نظر الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ 2020، وأصدرت "الإدارية العليا" أحكامها النهائية الباتة ولا يجوز الطعن عليها، استبعدت فيها بعض المرشحين من خوض الانتخابات، فيما أصدرت أحكامًا أخرى بإعادة مرشحين كانت محكمة الدرجة الأولي استبعدتهم من الترشح، ليتم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية بالمسودة ودون الإعلان.

وعقدت المحكمتان جلسات عاجلة وخاصة على مدار الأيام الماضية لكثرة عدد الطعون، وتم عقد جلسة خاصة يوم الجمعة الماضية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى، ونظرت بجلسة 75 طعنا انتخابيا فصلت في جزء وأرجأت الجزء الآخر ليوم تالٍ، لتعقد جلسة أخرى وتفصل في 21 طعنا، وتحيل البعض للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الطعون لعدم الاختصاص .

كما عقدت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا " عقب إحالة القضاء الإداري بالقاهرة وجميع المحافظات لعدد من الطعون لها للفصل بموضوعها ، ونظرت في جلسة عاجلة وخاصة 95 طعنا انتخابيا، فصلت في موضوع 78 طعنا، وأرجأت الفصل في باقي الطعون التي بلغت 17 طعنا مقامة من المرشحين لمجلس الشيوخ 2020، وأصدرت عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتى لا يجوز الطعن عليها نظر لصدورها من أعلى عتبة قضائية بمجلس الدولة.

وتنوعت أسباب الرفض ما بين خلو الأوراق من إقرار الذمة المالية للمرشح او زوجته، أو خلوها من توقيع المرشح أو زوجته على إقرار الذمة المالية، أو عدم تقديم ما يفيد تقديم شهادة مؤهل عال للمرشح.

وجاء في أسباب رفضها طعن محامٍ لاستبعاد أحد المرشحين على المقاعد الفردية بالجيزة، واتهمه مقيم الطعن بعدم توافر شرط الحسن السمعة، ورأت المحكمة أن هذا قول مرسل من الطاعن لا أساس ولا دليل عليه من الأوراق، وأيدت قرار لجنة فحص الطلبات بقبول أوراق ترشحه لأنه سليم قانونًا.

كما رفضت المحكمة طعنا آخر يتهم أحد المرشحين على المقاعد الفردية بمحافظة جنوب سيناء، بتشدده دينيًا وعدم جواز قبول أوراق ترشحه بالمجالس النيابة والعمل التشريعي، ورأت المحكمة أنه لا أساس واقعي لهذا الاتهام من الطاعن، وأيدت قرار لجنة فحص الطلبات بقبول أوراقه.

ورفضت أيضًا طعن مقدم من أحد المحامين لاستبعاد شريف أحمد المرشح بالمقاعد الفردية بالقاهرة، بعد ثبوت عدم صدور أي أحكام جنائية ضده كما ادعى الطاعن، وتم تأييد قرار اللجنة بقبول أوراق ترشحه.

كما قضت بقبول الطعنين المقامين من نجل حسين صبور وألغت حكم محكمة أول درجة المتضمن استبعاده بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية لزوجته.

وقضت أيضا بقبول الطعن المقام من سالي محمد عبداللطيف المغازي، وألغت حكم أول درجة والذي استبعدت بسبب عدم تقديمها شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، حيث إنها قدمته أمام المحكمة الإدارية العليا ما يفيد بأنها حاصلة علي بكالوريوس تجارة عين شمس.

ومن بين الأحكام أيضًا، قبول طعن المرشح حسني محمد عبد الرحمن والذي أعيد لسباق الانتخابات بعدما طعن عليه من أحد المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة لاستبعاده ظنا منه أنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.