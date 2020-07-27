القومي لحماية الأطفال بلا مأوي: تكليفات الرئيس تهدف لدمجهم في المجتمع

أشاد حسني يوسف، مدير البرامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى"، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعاية والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.

وقال "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أن تكليف الرئيس يجد دعم من كافة مؤسسات الدولة، والقيادة السياسية تحاول توفير الدعم المالي اللازم، كما أن إعادة دمج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع هو الهدف الأساسي من تلك المبادرات.

وأشار مدير البرامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إلى أن المشاكل متعلقة بعدة جوانب وجهود الدولة على كافة الأصعدة ستحسن من وضع أطفال بلا مأوي، فالبرنامج يهدف إلى توفير حياة كريمة للأطفال وإعادة دمجهم، كما أن هناك مواثيق دولية بالنسبة لأطفال الشوارع، والدولة تعمل جاهدة لانتشالهم من هذا الوضع.