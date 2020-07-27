أبرز تصريحات يوسف شاهين خلال مشواره الفني

تحل اليوم الذكرى السنوية لرحيل واحد من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية، هو المخرج يوسف شاهين، الذي رحل عن عالمنا في 27 يوليو 2008.

ونستعرض في السطور التالية أهم تصريحات يوسف شاهين:

- إذا أردنا أن نعرف الفنان الملتزم فهو الذي يتقبل مسؤوليات اختياره بسلبياته وإيجابياته

- قال عن الفنانة تحية كاريوكا، "هي ست لسانها طويل جدا، بس ذكية أوي وبنت بلد".

- تحدث عن السندريلا سعاد حسني في أحد اللقاءات وقال "عندما عرضت عليها عمل سينمائي وكانت مترددة في القراءة، قولت لها "لا إنتِ خدي قرار أنا مش بشتغل عند أبوكي".

- لا أخاف الرقابة، ومن يقرر منع فيلم أو حذف مشهد ويبرر الأمر أن هناك تجاوز أقول له: "إنت مين عشان تحدد إذا كنت بتجاوز أو لأ، وريني عملت إيه قبل كدة".

- حين أستعرض مشواري مع السينما المصرية بكل سلبياته وإيجابياته.. وبكل ما قدمت من إضافات وبكل ما حصلت عليه من عذابات.. أستطيع القول إنني أخذت من السينما بقدر ما أعطيتها، وأن رحلتي مع السينما المصرية كانت تستحق كل ما قدمته من أجلها.

- فيلم الناصر صلاح الدين عملناه أتخن سيناريو في السينما، وكانت آسيا بتربط رأسها وتقول شيلوا المجنون ده هيخربلي بيتي، وأعتقد إني خربت بيتها.