مالك خوري عن يوسف شاهين: عملاق حول أبحاثي نحو السينما المصرية

نشر مالك خوري أستاذ السينما بالجامعة الأمريكية في القاهرة صورة مع المخرج يوسف شاهين، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وكتب خوري: "في ذكرى غياب يوسف شاهين.. مع شكري وعرفاني الدائم لإسهام هذا العملاق بتحويل مجرى أبحاثي وعملي نحو السينما المصرية".

ورحل يوسف شاهين عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 2008.

وعلى مدار مشوار فني بدأه عام 1950 بفيلم "بابا أمين"، حصد يوسف شاهين، الكثير من الجوائز العربية والدولية، منها جائزة اليوبيل الذهبي لمهرجان كان عام 1997 عن مجمل أعماله، خصوصًا أنه ترشح لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، 5 مرات عن أفلام "ابن النيل، صراع في الوادي، الأرض، وداعًا بونابرت، المصير".