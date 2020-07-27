تعرف على وصية الدنجوان رشدي أباظة وسر "الحناء والريحان"

عندما تدهورت حالة الفنان رشدي أباظة الصحية بعد إصابته بورم في المخ طلب من أسرته قبل وفاته بأيام أن يحضروا له عامل اكسسوارت كبير في السن كان يعمل معه في أفلامه، وبالفعل بعد بحث استطاعت أسرته الوصول إليه وإحضاره إليه.

وعندما أتى عامل الاكسسوارت طلب رشدي من عائلته تركه مع العامل بمفردهم وجلسوا ساعة كاملة يتحدثوا سويًا وبعدها خرج العامل دون أن يخبر أحد بالحديث الذي دار بينهم، ولكن أخبر أسرته بألا يجري دفن رشدي أباظه إلا بعد إخباره.

وبالفعل توفي رشدي أباظة بعد مقابلة العامل بأيام قليلة واتصلت به أسرة رشدي لإخباره، وجاء العامل وفتح القبر قبل الوفاة وملأه بالحناء وأعواد الريحان وعندما سألوه ماذا يفعل كان رده أن هذه كانت وصية الراحل رشدي أباظة أن يملأ قبره بالحناء والريحان.