صفية العمري تحيي ذكرى رشدي أباظة: "عايش في وجداننا"

حرصت الفنانة صفية العمري على إحياء ذكرى رحيل الفنان رشدي أباظة، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة تجمعها به من أحد الأفلام، معلقة: "بالرغم من رحيله إلا أنه عايش في وجداننا وأفلامه عايشه وسطنا وبتفكرنا بروعة وجمال زمن الفن الجميل".

وأعلنت الفنانة صفية العمري في شهر مايو الماضي، عن مشاركتها في حملة صلاة من أجل الإنسانية.

وقالت "العمري" في مقطع فيديو مصور: "يوم الخميس، سأصلي مع العالم أجمع، من أجل الإنسانية، ومن أجل أن يرفع عنا الله الوباء، اللهم تقبل.. الله المستعان".

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قد أعلنت عن تنظيمها يومًا، من أجل الصلاة للإنسانية بسبب فيروس كورونا الذي أصاب العالم، دون النظر إلى أديان وذلك يوم 14 مايو الماضي.

وشارك في الحملة عدد من الفنانين منهم أنغام، هاني رمزي، نسرين طافش، المخرج عمرو عابدين والإعلامية مهيرة عبدالعزيز.