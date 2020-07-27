ترقبوا نتيجة الثانوية العامة على "بوابة الوطن" فور إعلانها

تقدم بوابة "الوطن" خدمة جديدة لطلاب الثانوية العامة للحصول على نتيجة الامتحانات فور ظهورها، وذلك عن طريق تسجيل الطالب الاسم الرباعي، ورقم الجلوس الخاص به، وبريده الإلكتروني.

ويمكن لطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة التسجيل عبر الرابط التالي، للحصول على النتيجة فور إعلانها من وزارة التربية والتعليم.

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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة ثاني أيام العودة من إجازة عيد الأضحى التي تنتهي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، وأضاف في تصريحات خاصة، لـ"الوطن" أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يوم الثلاثاء، على أن يتم إعلانها رسميا يوم الأربعاء 5 أغسطس.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات، وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.