"التعليم": نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة أعلى من العام الماضي.. ونرصد الأوائل

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات بصدد رصد أوائل الثانوية العامة وإرسالها للوزارة لمراجعتها في صورتها النهائية.

وأضاف حجازي، لـ"الوطن"، أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات لزيادة أو نقصان في إعداد الأوائل عن العام الماضي، نظرا لعدم الانتهاء من القائمة النهائية لأوائل هذا العام، مشيرا إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية.

وأوضح أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات، مؤكدا أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، وأن العمل لا يزال جاريا في تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة، وأهمية المراجعة لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سيحصل على حقه دون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.