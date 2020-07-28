رئيس كارجاس يزور محطات الشركة بمحافظة بورسعيد

زار المهندس ناصر أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة "كار جاس"، محطات الشركة بمحافظة بورسعيد حيث حرص على مناقشة أحوال العاملين بها وإزالة المعوقات التي تواجههم والاستماع لمقترحاتهم لتنشيط أنشطة الشركة.

كما حث رئيس الشركة، العاملين لبذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على تقدم الشركة والنهوض بها في المرحلة المقبلة .

وشدد على ضرورة حسن استقبال العملاء مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على العاملين.

كان في استقبال العضو المنتدب، المهندس فايق هلال مدير عام التشغيل والصيانة لمنطقة القناة، ومحمود بكري مدير عام الموارد البشرية، وعلي خليل مدير عام الأمن والعلاقات الحكومية.

جاءت الزيارة انطلاقاً من توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للوقوف على جاهزية مراكز وأطقم التحويل ومحطات التموين على مستوى المحافظات وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم سيادته المستمر لصناعة الغاز الطبيعي للسيارات.