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غلق 5 صيدليات تعمل دون مدير في الدقهلية

المحافظ يوافق على إعادة فتح صيدلية بعد انقضاء مدة الغلق

كتب:

صالح رمضان
02:53 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
صيدلية - أرشيفية

صيدلية - أرشيفية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على غلق 5 صيدليات إداريًا لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول، وإعادة ممارسة النشاط الصيدلي لصيدلية لانقضاء مدة الغلق المقرر لها.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقريرين المعروضين من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملة المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات التي صدر قرار بإعادة نشاطها ببني عبيد والتي صدر قرار غلقها بشارع السكة الجديدة بالمنصورة، ومنشأة الأخوة بأجا، والفروسات ودار السلام بالمنزلة، وقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالغلق وتجاه إعادة ممارسة النشاط لصيدلية، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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