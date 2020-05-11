التفتيش الصيدلي بالإسكندرية: لا يوجد عجز في الأدوية بمستشفيات العزل

أكدت الدكتورة هالة أبو زيد مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم، أنه لا يوجد أي عجز في الأدوية بمستشفيات العزل بمحافظة الإسكندرية، وقالت إن جميع الأدوية متوفرة، والتفتيش الصيدلي يبذل كل الجهد اللازم لتوفير كل المستلزمات في مستشفيات العزل كافة.

وحول أدوات الوقاية، أوضحت "أبو زيد" خلال اجتماع شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أنها متوفرة بشكل كافي للأطباء وفرق التمريض بمستشفيات العزل، وقالت إن الأولوية في الوقت الحالي لمستشفيات العزل والفرق الطبية، فيما يخص أدوات الوقاية، من كمامات وجوانتيات، وملابس وقائية.وأشارت إلى أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، يرجع إلى السلوكيات الخاطئة من المواطنين.