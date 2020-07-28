أستاذ جيولوجيا عن عكارة النيل الأزرق: فيضان تسبب في ارتفاع الطمي

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة على الصور المتداولة لعكارة ماء النيل الأزرق بالسودان.

وقال "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الجبال الأثيوبية مليئة بالبراكين القديمة، وأن نوع الصخور فيها بازلتية تتحلل نتيجة سقوط الأمطار عليها وتتحول لطمى، لافتًا إلى أن الأنهار الأثيوبية تكون مليئة بهذه الرواسب.

وأوضح "شراقي"، أن الصورة المتداولة لخزان السد الأثيوبي بها مياه محملة بالطمي، لافتًا إلى أن أي نهر أثيوبي تكون مياهه محملة بالطمي وأن النيل الأزرق سمي بهذا الاسم بسبب كمية الطمي التي يحملها.

وأشار "شراقي" إلى أن الطمي القادم من أثيوبيا هو أساس التربة الطينية، لافتًا إلى أن أثيوبيا دولة فريدة لهذا النوع من الصخور التي لا تتواجد بهذا الشكل على مستوى العالم إلا فيها، مؤكدًا أن مصر قبل بناء السد العالي لم تكن تُسمد التربة بسبب هذا الطمي، حيث يحتوي على عناصر كثيرة يحتاجها النبات.

وأكد أن ارتفاع نسبة الطمي من 3000 وحدة لـ14000 وحدة يتسبب في سد مسامات محطات المياه وخروجها من الخدمة لحين انتهاء العكارة، مشيرًا إلى أن النيل الأزرق شهد كمية مياه كبيرة بعدما حجز السد بعض المياه وحدوث الفيضان تسبب في تحميل هذه المياه كمية أكبر من الطمي مما تسبب في توقف محطات المياه.

ولفت إلى أن حبيبات الطمي تقلل نسبة الأوكسجين في المياه وترفع درجة الحرارة وتضر الثروة السمكية وتملأ خزانات السدود.