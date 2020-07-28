6 أفلام جمعت شادية ورشدي أباظة

6 أفلام جمعت الدنجوان رشدي أباظة بالراحلة شادية، ومن أبرز هذه الأفلام يأتي "الزوجة 13" الذي يعد من أنجح أفلام الفنان الراحل رشدى أباظة على المستوى الجماهيري والفني، حيث حقق الفيلم وقتها أرباحاً عالية وحصد رشدي أباظة، العديد من الجوائز عن دوره في الفيلم وسافر لحضور تكريمات عدة فى بعض الدول.

ومن أبرز الأفلام التي جمعت رشدي أباظة وشادية، "أولادي"، "دليلة"، "قلوب العذاري"، "الطريق"، "نص ساعة جواز"، و"الزوجة 13"

ويحتل فيلم "الزوجة 13" المركز رقم 100 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية (1896-1996) وكان الاختيار بداية من عام 1927، حيث تم عرض أول فيلم مصرى (ليلي 1927) وحتى عام 1996، القصة مُستوحاة من أسطورة ألف ليلة وليلة (شهرزاد وشهريار)، وقام بإعدادها سينمائيا علي الزرقاني.