كأن الشمس انطفأ نورها.. مواطنون ينعون "طبيب الغلابة" على السوشيال

توّحد الكثير من المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي على الدكتور محمد مشالي، الملقب بـ طبيب الغلابة، بعد أن وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.

وقال أحد المعلقين: "الله يرحمه، ذهب طبيب الغلابة بجنيهاته القليلة ولكنه أخذ معه أطنانا من الدعوات والأعمال الصالحة وجبر الخواطر، ربنا يرحمه ويجعل مجهوده وتعبه مع الغلابة في ميزان حسناته بإذن الله ودعوات الغلابة وعيالهم نورا له في قبره.. ربنا يرحمه ويغفر له".

وعلق آخر: "كان مسخرا لخدمة عباده ربنا يجعل كل عمل صالح عمله في ميزان حسناته ويثقل بيه ميزانه يارب يجعل الفردوس مئواه، وكأن الشمس انطفأ نورها بعد سماع ذلك الخبر، البقاء لله، ربنا يرحمه ويحسن إليه".

بينما قال آخر: "ربي إنه كان رحيما فأرحمه، وكان طيب القلب فطيب مرقده، وكان كريم فأكرم نزله، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واسكنه الفردوس الأعلى اللهم اغفرله وارحمه وسامحه وتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين واجمعنا به في جنات النعيم".