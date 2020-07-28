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فيديو.. طبيب الغلابة قبل رحيله: مينفعش أعمل ثروة من لحم الفقرا

مشالي قبل وفاته: اللي عايز يعمل ثروة يروح البورصة أو الجمرك

كتب:

محمود البدوي
04:28 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الدكتور محمد مشالي .. طيبب الغلابة

الدكتور محمد مشالي .. طيبب الغلابة

توفي قبل قليل، الدكتور محمد مشالي ، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.

الدكتور محمد مشالي، أو كما يُلقب بـ "طبيب الغلابة"، من مواليد مركز  إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عمل كطبيب الباطنة العامة أكثر من 50 عامًا، كان أول ثمن تذكره كشف له 10 قروش ولم يتخطى الـ 10 جنيهات.

وفي حوار سابق لـ "الوطن"، ذكر "مشالي"، إنه نشأ في بيئة متواضعة ومحدودي الدخل، لذلك لم يقدم على عّمل ثروة من مهنة الطب، كما أن الله زرع فيه حب الفقراء والإنسانية ومحبة غير القادرين، موضحًا أنه لم يأخذ مهنة الطب كتجارة ولا من أجل بناء عمارة، ولكنه التحق بكلية الطب من أجل الإنسانية وخدمة الفقراء.

وأضاف "مشالي": "تعلمت من كبار أستاذتي الكثير، وأنا درست في كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، الأساتذة بتوعي قالوا اللي عاوز يعمل ثروة يروح يشتغل في البورصة أو الجمرك، بس محدش يعمل ثروة من لحم الحي بتاع الغلابة".

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