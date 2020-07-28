اللحظات الأخيرة في حياة "طبيب الغلابة": استقبل المرضى قبل وفاته بساعات

قال هاشم القماش، سكرتير عيادة الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة، الذي توفى فجر اليوم الثلاثاء، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، إن مشالي عّمل في عيادته واستقبل مرضاه بشكل حتى يوم الأحد الماضي في التاسعة مساءً، وكان لا يشعر بأي إرهاق أو تعب.

وأضاف "القماش"، خلال تصريح خاص لـ "الوطن"، أن عيادة طبيب الغلابه لأول مرة تغلق أمس الأثنين بعد شعورة بإرهاق، ورفض نجله وزجته ذهابه إلى العيادة، وطلبا منه الراحة، حتى توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح سكرتير عيادة الدكتور محمد مشالي، أن جنازة الراحل، ستكون في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر، وجاري الآن استخراج تصريح الدفن.